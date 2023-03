Công an TPHCM khám xét trụ sở Công ty F88

Hơn 11 giờ ngày 6-3, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Công an TPHCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp vẫn đang phong tỏa, khám xét trụ sở Công ty CP Kinh Doanh F88 (Công ty F88) trên đường Nguyễn Oanh.

Ghi nhận của PV Báo SGGP, trụ sở Công ty F88 được đặt tại tầng 7 và 8 trong một tòa nhà cao tầng trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp.

Sáng cùng ngày, lực lượng công an được bố trí tại các ngã tư Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị và Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng để phân luồng, không cho ôtô vào đoạn đường này.

Phía trước tòa nhà, lực lượng công an cũng đã phong tỏa, đồng thời thực hiện khám xét trụ sở Công ty F88.

Nguồn tin của PV Báo SGGP, việc khám xét công ty F88 là do công ty này có hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản. Việc khám xét nhằm phục vụ công tác điều tra về hành vi trên.

Khoảng 11 giờ 25 phút cùng ngày, lãnh đạo Công an quận Gò Vấp cho biết, Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM thực hiện khám xét Công ty F88.