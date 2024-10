Đồng Nai: 9 tháng năm 2024, thu hút hơn 684 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài

Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT-TT tỉnh và các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Phạm Tấn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai chủ trì họp báo

Trong 9 tháng năm 2024, tỉnh đã thu hút được 91 dự án đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có 74 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với tổng số vốn đăng ký hơn 684 triệu USD, chủ yếu tập trung trong khu công nghiệp.

Trong số 17 dự án đầu tư trong nước, đáng chú ý có 1 dự án đầu tư vào phát triển hạ tầng khu công nghiệp; tổng số vốn thu hút được hơn 123,3 ngàn tỷ đồng, tăng 19 lần về vốn đăng ký cấp mới so với cùng kỳ năm 2023.

Đại diện Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu tại họp báo

Trong 9 tháng năm 2024, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực so với cùng kỳ, với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,72%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 3,34% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 17,89 tỷ USD, tăng 11,46% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 12,9 tỷ đồng, duy trì giá trị xuất siêu trên địa bàn đạt gần 5 tỷ USD.

Cùng thời gian, thu ngân sách toàn tỉnh đạt 43,3 ngàn tỷ đồng, đạt 79% dự toán Trung ương giao và 77% so với nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 8% so với cùng kỳ.

Tại buổi họp báo, phóng viên Báo SGGP đã đặt các câu hỏi về kế hoạch của tỉnh Đồng Nai trong thông tin tuyên truyền chương trình hợp tác KT-XH các tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ và kế hoạch triển khai quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, các dự án tiêu biểu trong thu hút đầu tư FDI.

Lãnh đạo các sở, ngành và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai ghi nhận Báo SGGP có nhiều vệt bài về tỉnh Đồng Nai, nhất là dịp công bố quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh...

XUÂN TRUNG