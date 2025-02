Đồng Nai: Điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp sở sau khi sắp xếp bộ máy

Cụ thể, thành lập Sở Tài chính trên cơ sở hợp nhất Sở Tài chính và Sở KH-ĐT; thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở GTVT; thành lập Sở KH- CN trên cơ sở hợp nhất Sở KH-CN và Sở TT- TT; thành lập Sở NN- MT trên cơ sở hợp nhất Sở NN- PTNT và Sở TN- MT; thành lập Sở Nội vụ tỉnh trên cơ sở hợp nhất Sở Nội vụ và Sở LĐ- TB- XH; thành lập Sở Dân tộc và tôn giáo trên cơ sở sáp nhập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ vào Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai; và Sáp nhập Sở Ngoại vụ vào Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND sáng 27-2

Cũng trong sáng cùng ngày, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố các Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về điều động, bổ nhiệm lãnh đạo tại 9 cơ quan, đơn vị liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo đó, Sở KH- CN do ông Tạ Quang Trường làm giám đốc và có 3 phó giám đốc; Sở Tài chính do bà Trương Thị Hương Bình làm giám đốc và 5 phó giám đốc; Sở Dân tộc và Tôn giáo do ông Nguyễn Văn Khang làm giám đốc và có 2 phó giám đốc; Sở Nội vụ do ông Nguyễn Hữu Định làm giám đốc và có 4 phó giám đốc; Sở NN- MT do ông Nguyễn Tuấn Anh làm giám đốc và có 4 phó giám đốc; Sở Xây dựng do ông Đỗ Thành Phương, phó giám đốc, phụ trách điều hành và có 2 phó giám đốc; ông Nguyễn Viết Thắng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Huỳnh Nam Thắng, Phó Giám đốc Sở LĐ- TB- XH được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế; ông Lê Triết Như Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Các quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị có hiệu lực từ ngày 1-3-2025.

Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh sau sắp xếp bộ máy

Hội nghị cũng đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết chế độ chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 24-12-2024 của Chính phủ đối với 16 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý; trong đó có 13 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi và 3 cán bộ nghỉ hưu theo nguyện vọng.

HOÀNG BẮC