Đồng Nai: Khen thưởng tập thể, cá nhân triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định tặng bằng khen cho Thượng tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh và Thượng úy Bùi Xuân Huy, cán bộ Phòng CSHS Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng, tổ chức rửa tiền xuyên quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã khen thưởng đột xuất cho 2 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng, tổ chức rửa tiền xuyên quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng trao bằng khen cho tập thể công an tỉnh

Đại tá Nguyễn Đức Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ghi nhận và biểu dương công an các đơn vị, địa phương trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị, địa phương phải chủ động hơn nữa trong công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự và tập trung thực hiện các mặt công tác, chủ động nhận diện các vấn đề phức tạp, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các vụ việc xảy ra không để bị động, bất ngờ.

Trước đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện hoạt động của một nhóm tội phạm thực hiện mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc và rửa tiền; được thực hiện tại các địa bàn lớn, bao gồm TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng, với tổng giá trị giao dịch ước tính lên đến 2.000 tỷ đồng.

HOÀNG BẮC