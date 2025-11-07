Đồng Nai: Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Dự đại hội có các đồng chí: Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai; Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai; đại diện các tổ chức tôn giáo và 346 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp nhân dân. Tất cả đang gửi trọn niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách sáng suốt của đại hội, với chủ đề: “Phát huy vai trò nòng cốt chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến, chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại” và phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hiệu quả”.

Các đại biểu dự đại hội chụp hình lưu niệm

Cũng theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, đại hội lần này có dấu mốc đặc biệt khi đã hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị cho đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nhận được sự đóng góp đầy trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết của MTTQ Việt Nam cấp xã, các tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu vào dự thảo văn kiện đại hội.

Các đại biểu về dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I

Đại hội đã hiệp thương, cử ra 117 đồng chí tiêu biểu, có phẩm chất đạo đức, có năng lực công tác tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, theo tinh thần mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường tính toàn diện, tính đại diện, tính tiêu biểu và tính thiết thực trong hoạt động của công tác mặt trận. Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ này có 31,62% ủy viên là nữ; 21,37% ủy viên là người ngoài đảng; 10,26% ủy viên là người dân tộc thiểu số và chức sắc các tôn giáo.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chụp hình lưu niệm với các đại biểu về dự đại hội

Đại hội cũng đã hiệp thương cử 16 đại biểu tiêu biểu và 11 đại biểu đương nhiên của tỉnh Đồng Nai tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

PHÚ NGÂN