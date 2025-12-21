Khó đặt chỗ đẹp xem bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2026

Một số nhà hàng, khách sạn, tàu nhà hàng quanh khu vực sông Sài Gòn (TPHCM) cho hay, đã kín khách đặt chỗ xem bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2026.

Ngày 21-12, một số khách sạn dọc trục đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi và khu vực Công viên 23-9 (phường Sài Gòn, phường Bến Thành, TPHCM) cho biết, lượng khách đặt chỗ xem bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2026 tăng mạnh.

Tại các khách sạn trung tâm như Grand Saigon, Rex Saigon, Majestic Saigon…, những phòng có ban công, nhà hàng trên cao hay rooftop bar nhìn thẳng ra khu vực bắn pháo hoa hầu như đã kín chỗ từ sớm.

Theo dõi các chương trình nghệ thuật từ khách sạn Majestic Saigon (phường Sài Gòn)

Đại diện khách sạn Grand Saigon cho hay, lượng khách đặt bàn, đặt phòng tăng nhanh từ nửa đầu tháng 12, tập trung vào nhóm gia đình, giới trẻ cũng như khách quốc tế muốn kết hợp nghỉ dưỡng, ẩm thực và xem pháo hoa.

Thời điểm này, rất khó đặt được vị trí ưng ý để xem bắn pháo hoa. Anh Nguyễn Văn Huy, ngụ tại Hà Nội, chia sẻ: “Tôi và nhóm bạn muốn đặt phòng khách sạn trung tâm để tiện xem pháo hoa nhưng hỏi mấy nơi đều báo hết phòng hoặc không còn view xem phù hợp”.

Biểu diễn các tiết mục âm nhạc truyền thống tại khách sạn Grand Saigon (đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn)

Các khách sạn thông tin, giá dịch vụ tăng 5%-15% so với cùng kỳ nhưng nhu cầu “săn chỗ đẹp” vẫn rất cao. Theo khách sạn Viễn Đông (đường Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành), khách trong nước và quốc tế đến TPHCM nghỉ dưỡng dịp này khá đông và có xu hướng lưu trú dài ngày hơn so với các năm trước.

Khách chọn lựa món ăn tại khách sạn Viễn Đông (đường Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành, TPHCM)

Những ngày gần đây, lượng người đổ về vui chơi, chụp ảnh tại các điểm du lịch nội đô, khu vực trang trí Giáng sinh cũng tăng rõ rệt. Vào chiều tối, nhiều tuyến đường trung tâm đông xe, đến 22-23 giờ vẫn xảy ra kẹt xe cục bộ.

Nhiều quán cà phê, quán ăn có view cao hoặc gần bờ sông liên tục kín chỗ vào buổi tối, đặc biệt cuối tuần.

THI HỒNG