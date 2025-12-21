TPHCM siết chặt quản lý xe buýt du lịch thoáng nóc tại khu vực trung tâm

Ngày 21-12, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An, cho biết việc thí điểm vận chuyển hành khách du lịch bằng xe ô tô thoáng nóc kết thúc, các đơn vị tham gia thí điểm được chuyển tiếp hoạt động theo loại hình xe buýt đến hết ngày 31-12-2025.

Xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc chở khách du lịch tham quan tại TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo ông Bùi Hòa An, qua theo dõi tình hình trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trung tâm thành phố, sở nhận thấy vẫn còn tình trạng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc không chấp hành biển báo giao thông, lưu thông vào đường cấm; dừng, đỗ xe không đúng quy định để đón trả khách, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Các khu vực vi phạm chủ yếu tập trung trên các tuyến đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Phan Chu Trinh (khu vực chợ Bến Thành), Lê Duẩn và một số vị trí xung quanh Nhà hát Thành phố, Bưu điện Thành phố.

Nhằm tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xây dựng hình ảnh văn minh đô thị khu vực trung tâm, Sở Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp khai thác xe buýt sử dụng ô tô thoáng nóc nghiêm túc chấp hành Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; chỉ đón, trả khách tại các điểm dừng xe buýt theo quy định và tuyệt đối tuân thủ hệ thống biển báo giao thông.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM phối hợp tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định tại các khu vực nêu trên; đồng thời sử dụng hệ thống camera để xử phạt vi phạm theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc hoạt động tại khu vực trung tâm Sài Gòn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Du lịch TPHCM được đề nghị xem xét, cho ý kiến về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện ô tô thoáng nóc nhằm bảo đảm phù hợp mỹ quan đô thị, không ảnh hưởng đến hình ảnh thành phố.

Sở Xây dựng giao các đơn vị chuyên môn rà soát, đề xuất tháo dỡ biển báo phụ cho phép xe ô tô thoáng nóc rẽ trái tại khu vực trung tâm; đồng thời rà soát tiêu chí đặt hàng khai thác tuyến xe buýt sử dụng ô tô thoáng nóc cho năm 2026, ưu tiên các đơn vị chấp hành nghiêm quy định pháp luật và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

QUỐC HÙNG