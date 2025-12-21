Tặng quà cho 130 người có công với cách mạng tiêu biểu

Chiều 21-12, tại Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức tặng quà cho 130 người có công tiêu biểu TPHCM trong chương trình về nguồn thăm Lăng Bác tại thủ đô Hà Nội.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM cho biết, chương trình về nguồn thăm Lăng Bác tại thủ đô Hà Nội, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của chính quyền và nhân dân TPHCM đối với các đại biểu là người có công tiêu biểu trên địa bàn.

Theo bà Phạm Thị Thanh Hiền, về với thủ đô Hà Nội, những người có công tiêu biểu sẽ có dịp gặp mặt, hàn huyên và đến thăm khu di tích K9 - Đá Chông, giữa núi rừng Ba Vì (nơi gìn giữ thi hài của Bác từ năm 1969 đến năm 1975). Trong hành trình đó, sáng cùng ngày, đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, xem những thước phim tư liệu xúc động về Bác Hồ và tham quan nơi ở, nơi làm việc của Người.

Lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM và lãnh đạo Cục Người có công (Bộ Nội vụ) tặng quà cho những người có công. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong những năm qua, TPHCM đã triển khai nhiều phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Thành phố đảm bảo 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các đơn vị nhận phụng dưỡng; 100% xã, phường, đặc khu làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM tặng quà những người có công. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, hiện nay, thành phố đang quản lý trên 385.000 hồ sơ người có công và thân nhân người có công, trong đó có 45.206 lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, với tổng kinh phí hơn 131 tỷ đồng/tháng. Thành phố đã không ngừng xây dựng, kiến nghị, đề xuất, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Lãnh đạo Cục Người có công (Bộ Nội vụ) tặng quà và hoa cho các đại biểu có công với cách mạng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Ngoài các chế độ ưu đãi theo quy định của Trung ương, thành phố còn có những chính sách đặc thù hỗ trợ cho người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng về chế độ điều dưỡng, hội nghị, tham quan về nguồn.

Các đại biểu có công tiêu biểu TPHCM trong buổi lễ chiều 21-12. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo báo cáo từ Sở Nội vụ TPHCM, từ cuối năm 2023, TPHCM đã có 2.765 hộ được hỗ trợ, trong đó xây mới nhà cho 339 hộ, sửa chữa nhà hơn 2.400 hộ, với tổng kinh phí là hơn 121 tỷ đồng… Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TPHCM đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng trên địa bàn; phấn đấu hoàn thành và không để người có công và thân nhân người có công khó khăn về nhà ở, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tới nay, thành phố đã thực hiện cải thiện 505 căn nhà cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, trong đó xây mới 32 căn, sửa chữa 473 căn với tổng số tiền là hơn 28 tỷ đồng. Về việc vận động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn, TPHCM đã vận động được hơn 188 tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống cho các gia đình chính sách.

>> Một số hình ảnh của đoàn đại biểu người có công tiêu biểu TPHCM trong chuyến về nguồn:

Lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM và Hà Nội tặng quà cho người có công tiêu biểu

Bà Phạm Thị Thanh Hiền thăm hỏi Đại tá Ngô Thế Uy (phường Sài Gòn, TPHCM)

Bà Lê Thị Hồng Hoa (phường Diên Hồng, TPHCM), cán bộ hoạt động cách mạng bị tù đày

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn tham quan khu du lịch Tràng An, tỉnh Ninh Bình

ĐỖ TRUNG