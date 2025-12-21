Phường Phú Nhuận trao phương tiện sinh kế và trợ giúp xã hội cho người dân

Hơn 4,6 tỷ đồng được các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn phường Phú Nhuận đóng góp để chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, trẻ mồ côi trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận Đinh Gia Huỳnh trao phương tiện sinh kế đến người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 21-12, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức chương trình trao tặng phương tiện sinh kế và trợ giúp xã hội lần 1 đến người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Với chủ đề: Phú Nhuận đổi mới - Tiếp nối nghĩa tình “Đồng hành chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn”, chương trình đã nhận được sự đóng góp hơn 4,6 tỷ đồng từ 37 doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các cơ sở tôn giáo, trường học, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn.

Số tiền này được trao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam phường để chăm lo: nhà ở, học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, phương tiện sinh kế… nhằm ổn định cuộc sống của người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 4,6 tỷ đồng tiếp nhận tại chương trình

Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận Nguyễn Thị Như Ý chia sẻ, sau gần 6 tháng phường Phú Nhuận triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dù có nhiều khó khăn, nhưng từng cán bộ, công chức, viên chức, từng khu phố và từng người dân đã cùng đồng lòng, chung sức xây dựng phường mới ổn định, phát triển. Đặc biệt là luôn giữ vững, phát huy nghĩa tình vốn có của người dân Phú Nhuận.

Trao hỗ trợ góc học tập đến học sinh

Trao hỗ trợ chi phí sửa nhà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Theo bà Nguyễn Thị Như Ý, hiện nay, dù đời sống người dân đã phần nào ổn định, nhưng vẫn còn những người lao động chật vật mưu sinh, những em nhỏ cần được tiếp sức đến trường và những hoàn cảnh yếu thế, rất cần vòng tay nâng đỡ của cộng đồng. “Vì vậy, chúng tôi trân trọng hơn bao giờ hết từng tấm lòng, từng sự sẻ chia của các doanh nghiệp và mạnh thường quân dành cho chương trình hôm nay”, bà Nguyễn Thị Như Ý bày tỏ.

Trao phương tiện sinh kế đến người dân

Trao học bổng học sinh

Dịp này, phường Phú Nhuận trao tặng chăm lo hàng tháng cho 15 hộ gia đình có người khuyết tật; 60 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 8 góc học tập; trao kinh phí sửa chữa nhà tình thương cho 14 hộ; trao phương tiện sinh kế là 3 xe gắn máy cho 3 hộ dân.

Đại diện đơn vị trao hỗ trợ đến Quỹ xã hội phường Phú Nhuận

HỒNG HẢI