Xã hội

Đoàn đại biểu dự Đại hội Phụ nữ TPHCM dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

SGGPO

Sáng 21-12, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã đến dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn).

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, làm Trưởng đoàn.

z7348435081490_adb21a6404d68dc7493dacb72297123a.jpg
Đoàn đại biểu dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của đất nước.

z7348435104407_a3dfd325375905208e6f72ebd0332ccc.jpg
Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất, phồn vinh và phát triển. Người là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, đạo đức cách mạng; cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.

z7348436116309_1d4eb28233e9c4934021ce48fdc82ba5.jpg
Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sau lễ dâng hoa, đoàn di chuyển về Hội trường TPHCM (số 111 đường Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa) để dự phiên trọng thể của đại hội.

Tin liên quan
CẨM TUYẾT

Từ khóa

Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 TPHCM Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn