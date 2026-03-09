Đồng Nai: Sở Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra vụ nhà dân cheo leo khi cải tạo đường

Chiều 9-3, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai có Báo cáo số 79/BC-SXD gửi UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, xử lý việc thi công hạ cốt nền đường tại Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải (gọi tắt là dự án).

Theo đó, dự án được UBND tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư; hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được Sở Xây dựng (trước đây là Sở GTVT tỉnh Bình Phước) thẩm định và Ban Quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng tỉnh phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở gói thầu XL04.

Hình ảnh nhà dân cheo leo ven Dự án nâng cấp đường ĐT 753, đoạn qua xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai

Sau khi có thông tin phản ánh về việc thi công hạ cốt nền tại dự án ảnh hưởng đến một số hộ dân, ngày 2-3-2026, ngành chức năng tỉnh đã phối hợp kiểm tra hiện trường dự án đoạn từ Km10+200 đến Km10+550 thuộc gói thầu XL04.

Kết quả kiểm tra ghi nhận có 8 hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thi công với độ chênh cao khoảng 5-10m. Nguyên nhân là do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành, chưa đủ toàn bộ mặt bằng để tổ chức thi công. Đến ngày 6-3-2026, dự án qua đoạn tuyến trên đã tạm dừng thi công.

BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh cũng đã thực hiện việc tạm dừng triển khai thi công đoạn đường trên theo chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời hỗ trợ chi phí cho 8 hộ dân để các hộ bố trí chỗ ở tạm thời, đảm bảo an toàn về người và tài sản trong thời gian chờ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Hiện 8 hộ dân bị ảnh hưởng đã di chuyển đến nơi ở tạm.

XUÂN TRUNG