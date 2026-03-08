Cà Mau: Công tác chuẩn bị bầu cử triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ

Ngày 8-3, Đoàn kiểm tra của Tiểu ban Bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác bảo đảm an ninh bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 1, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (bên phải) kiểm tra công tác bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 1, xã Đất Mũi. Ảnh: TTXVN

Đại diện UBND xã Đất Mũi cho biết, công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử như nhân lực, thông tin tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn xã hội, chuẩn bị cơ sở vật chất... trên địa bàn được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ và đúng quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận những nỗ lực và đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử của địa phương. Đồng thời, lưu ý địa phương cần nghiên cứu để bố trí nơi niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử ứng cử viên ở khu vực thuận lợi nhất; bố trí lối ra vào thuận tiện khi cử tri đến bỏ phiếu; bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng ra vào; hướng dẫn cử tri bỏ phiếu đúng quy định; có phương án dự phòng để giúp cử tri là người già, người khuyết tật được tham gia bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà động viên Binh Đoàn 12

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu, trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, địa phương cần rà soát kỹ kế hoạch phối hợp giữa các lực lượng, nhất là hiệp đồng giữa các đơn vị, đảm bảo chặt chẽ; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không để xảy ra tình trạng bị động bất ngờ trước mọi tình huống.

Nhân chuyến kiểm tra công tác bầu cử tại xã Đất Mũi, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn đã đến dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại đền thờ Lạc Long Quân trong Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau. Đoàn công tác cũng đến thăm hỏi, tặng quà động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân Binh Đoàn 12 thuộc Bộ Quốc phòng. Đây là lực lượng nòng cốt tham gia thi công tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, đường giao thông ra đảo Hòn Khoai.

TẤN THÁI