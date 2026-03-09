TPHCM khẩn trương lắp GPS cho toàn bộ tàu cá chưa đủ điều kiện khai thác

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, quản lý chặt tàu cá không đủ điều kiện khai thác, đồng thời hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GPS) trong ngày 9-3.

Quản lý chặt các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, bảo đảm 100% tàu cá này được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

Ngày 9-3, Ban Chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) TPHCM ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh tại cuộc họp về quản lý tàu cá không đủ điều kiện khai thác.

Theo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, phường ven biển có tàu cá hoạt động phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND TPHCM và Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kiểm soát, ngăn chặn vi phạm khai thác IUU. Người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy nếu để xảy ra tình trạng tàu cá không đủ điều kiện vẫn tham gia khai thác hoặc ngư dân vi phạm quy định về IUU.

Trước mắt, các địa phương phải tập trung quản lý chặt tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động, nắm chắc vị trí, tọa độ và nơi neo đậu của từng tàu; yêu cầu chủ tàu không để ngư cụ trên tàu và tuyệt đối không cho tàu xuất bến khi chưa hoàn tất các thủ tục theo quy định. Danh sách tàu cá chưa đủ điều kiện khai thác phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và khu dân cư để người dân cùng giám sát.

Đáng chú ý, lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GPS) cho toàn bộ tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn và hoàn thành ngay trong ngày 9-3. Phó Chủ tịch UBND phụ trách tại địa phương phải trực tiếp cài đặt phần mềm giám sát để theo dõi, quản lý chặt chẽ vị trí, tọa độ các tàu.

Hàng ngày, các địa phương phải báo cáo vị trí neo đậu, hình ảnh tàu cá đậu bờ và tổ chức kiểm tra, xác minh thực tế. Khi phát hiện thiết bị GPS báo tàu rời khỏi nơi neo đậu, lực lượng chức năng phải lập tức yêu cầu chủ tàu đưa tàu quay về và xử lý nghiêm nếu không chấp hành.

Đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đang nằm ngoài địa bàn thành phố, các địa phương phải phân công tổ chức, cá nhân theo dõi, lắp đặt GPS định vị, gắn biển nhận diện tàu không đủ điều kiện hoạt động và duy trì liên lạc với chủ tàu để cập nhật vị trí, hình ảnh hàng ngày.

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, không cho phép tàu cá bốc dỡ thủy sản tại các bãi ngang, bến tự phát; tàu cá từ 6m trở lên phải vào cảng để bốc dỡ thủy sản theo đúng quy định.

Lãnh đạo TPHCM yêu cầu các địa phương vào cuộc với tinh thần “rà soát kỹ - hành động mạnh - kiểm soát chặt - không để sai phạm”, quyết tâm sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam.

THÀNH HUY