Cử tri mong muốn TPHCM có thêm giải pháp đầu tư hạ tầng giao thông kết nối

Chiều 9-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (Đơn vị bầu cử số 17).

Những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại hội nghị, cử tri phường Chợ Lớn đánh giá cao chương trình hành động cũng như năng lực, tâm huyết của những người ứng cử đối với sự phát triển của thành phố.

Các cử tri nhắc về không gian phát triển mới của TPHCM sau hợp nhất và mong muốn, thành phố có thêm giải pháp đầu tư hạ tầng giao thông để tăng khả năng kết nối, tạo điều kiện đi lại thuận lợi hơn cho người dân.

Nhiều cử tri bày tỏ kỳ vọng vào định hướng xây dựng thành phố không ma túy và mong muốn thành phố tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, không để phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Tú đề xuất, nếu trúng cử, các đại biểu cần quan tâm hơn đến các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và thực hiện đồng bộ, hiệu quả từ công đoạn phân loại rác tại nguồn đến thu gom, vận chuyển và xử lý.

Đơn vị bầu cử số 17 bầu đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 gồm những người ứng cử: Ông Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM; Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND lâm thời phường Chợ Lớn; Bà Trần Thị Kim Kiều, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Tiên; Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Ông Đinh Văn Sum, Giám đốc Công ty TNHH Nhựa Song Thành LA.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh trên địa bàn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thay mặt những người ứng cử, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trân trọng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn, gắn với đời sống dân sinh của cử tri phường Chợ Lớn.

Ông Lê Quốc Phong cũng chia sẻ, mục tiêu, định hướng trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần I và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ TPHCM là phù hợp với kỳ vọng của các cử tri.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao đổi với cử tri

Điều đó cho thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu phát huy hiệu quả. Chính quyền cơ sở ngày càng gần dân hơn, kịp thời nắm bắt, chia sẻ và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Liên quan mục tiêu xây dựng “thành phố không ma túy”, ông Lê Quốc Phong cho biết, thành phố đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, từ tập trung nguồn lực, ngăn chặn nguồn cung, đến xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông chia sẻ, để thực hiện tốt mục tiêu này, ngoài quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cũng rất cần sự chung tay của toàn xã hội. Ông gửi gắm đến từng cử tri, mỗi người dân tích cực tham gia bảo vệ cuộc sống bình yên của gia đình, địa phương, thành phố và cả nước.

Ông Lê Quốc Phong trao đổi với cử tri phường Chợ Lớn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Về hạ tầng giao thông, kết nối trong không gian phát triển mới, ông Lê Quốc Phong cho biết, thành phố đang tập trung kêu gọi các nhà đầu tư, triển khai các tuyến giao thông kết nối lớn và hệ thống giao thông công cộng. Tăng cường kết nối, hợp tác phát triển giữa TPHCM với các địa phương khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam bộ cùng các địa phương khác, đáp ứng yêu cầu đi lại, làm việc, sinh hoạt của người dân.

Ông Lê Quốc Phong bày tỏ, tất cả các ý kiến, kỳ vọng của cử tri tại hội nghị đều được những người ứng cử tiếp thu đầy đủ và sẽ chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn, các đại biểu sẽ tiếp tục theo đuổi, kiến nghị và giám sát quá trình thực hiện để các cơ quan chức năng tập trung làm tốt hơn trong thời gian tới.

THU HOÀI