Thủ tướng Phạm Minh Chính: Điện Biên phải nỗ lực để tỉnh giàu, dân hạnh phúc

Trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, chiều 8-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với UBND tỉnh Điện Biên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nội dung làm việc tập trung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên, nhất là tình hình triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm, làm việc tại Điện Biên cuối tháng 1-2026, công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tình hình vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Dự cuộc làm việc có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm, tỉnh Điện Biên đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chăm lo, chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Trong 2 tháng đầu của năm 2026, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản được duy trì ổn định. Tỉnh tập trung điều kiện cần thiết để mở rộng diện tích trồng các cây có lợi thế như cà phê, mắc ca; công tác tái sinh rừng, phòng chống cháy rừng được quan tâm triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh ước tăng 15,96% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, ngành khai khoáng tăng 15,35%; ngành chế biến, chế tạo tăng 17,99%… Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt hơn 2.484 tỷ đồng, tăng 15,08% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 3.276 tỷ đồng, đạt 22,02% dự toán giao. Lũy kế giải ngân là 644.672 triệu đồng, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Điện Biên tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cấp điện nông thôn, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược như cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, quốc lộ 12 đến cửa khẩu A Pa Chải. Tỉnh đón hơn 310.000 lượt khách du lịch, tăng 26% so với cùng kỳ. Trong 2 tháng, Điện Biên đã chấp thuận chủ trương đầu tư và chuẩn bị chấp thuận chủ trương đầu tư 6 dự án năng lượng với tổng công suất khoảng 738,8MW, tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 15.407 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo toàn diện, bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng quy định các chính sách an sinh, xã hội. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch được tập trung triển khai chủ động, không ghi nhận ổ dịch.

Trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các trình tự, thủ tục về hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, chuẩn bị nhân sự, tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được triển khai đúng tiến độ. Danh sách cử tri đã được lập, niêm yết công khai; đến nay toàn tỉnh có 429.227 cử tri.

Thảo luận tại cuộc làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành cho rằng Điện Biên là tỉnh còn nhiều khó khăn, nhất là về hạ tầng và nguồn nhân lực, song cũng là địa phương có tiềm năng phát triển các lĩnh vực như năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo, du lịch, nông - lâm nghiệp… Do đó, tỉnh cần tập trung phát triển hạ tầng; thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực; thu hút đầu tư các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội…

Kết luận cuộc làm việc, với quan điểm phải xác định rõ được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để từ đó có cơ chế, chính sách mới, tạo cộng hưởng cho Điện Biên phát triển nhanh, bền vững, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Điện Biên có vị trí chiến lược quan trọng, có đường biên giới dài với hai quốc gia láng giềng Lào và Trung Quốc; có diện tích tự nhiên rộng, người thưa; có nền văn hóa đậm đà bản sắc của 19 dân tộc anh em; có tiềm năng phát triển nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng tái tạo, dịch vụ và du lịch; nhân dân yêu nước, một lòng theo Đảng.

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Điện Biên trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước và quyết tâm, khát vọng vươn mình phát triển mạnh mẽ, bứt phá trong thời gian tới. Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ, Điện Biên vẫn còn là tỉnh nghèo; đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn; chưa khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương; kết nối hạ tầng và khả năng huy động nguồn lực hạn chế; an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp…

Nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt mà tỉnh Điện Biên phải thực hiện thời gian tới là phát triển nhanh và bền vững, trước mắt thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về phát triển vùng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, các Kết luận của Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ khi làm việc với tỉnh Điện Biên.

Điện Biên tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu. Trong đó, tỉnh phát triển công nghiệp với việc khai thác hiệu quả các nhà máy thủy điện, thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo; phát triển, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, với một số cây chủ lực như cà phê, mắc ca…; nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tăng cường xúc tiến thương mại và thu hút khách du lịch.

Tỉnh phải đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026, nhất là các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia; mở rộng không gian phát triển mới; đẩy mạnh kết nối, thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo động lực phát triển, tạo thêm nhiều công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân tại địa phương. Tỉnh tập trung cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức.

Là địa phương còn nhiều khó khăn và đối tượng chính sách, xã hội lớn, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tỉnh Điện Biên phải làm tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác người có công, bảo đảm tiếp cận bình đẳng về y tế, giáo dục; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo.

Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 công khai, minh bạch, đúng luật, thành công.

Định hướng, khuyến khích, giao nhiệm vụ cho tỉnh Điện Biên, Thủ tướng tóm gọn trong 50 chữ: “Điện Biên Phủ bất diệt - Sử sách mãi hào hùng - Văn hóa giàu bản sắc - Nông nghiệp phát triển sâu - Công nghiệp vươn tầm cao - Du lịch như Ban nở - Hạ tầng phải mở đường - Khoa học phải tiên phong - Đồng bào thoát nghèo nhanh - Tỉnh giàu dân hạnh phúc”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí và chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với tỉnh Điện Biên giải quyết đề xuất, kiến nghị của tỉnh liên quan điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch điện VIII; đầu tư hệ thống lưới điện truyền tải và trạm biến áp; đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang; hỗ trợ bố trí vốn đầu tư cấp điện nông thôn; ban hành quy định về định mức biên chế cấp xã; thí điểm chia sẻ nguồn nước giữa các vùng…

Theo TTXVN