Cử tri xã Bình Khánh mong gỡ vướng đất đai, đẩy nhanh hạ tầng

Cử tri xã Bình Khánh (TPHCM) gửi gắm nhiều ý kiến đến những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó tập trung vào việc tháo gỡ vướng mắc đất đai ở khu vực nông thôn, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm.

Chiều 9-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Khánh (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 7) và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (đơn vị bầu cử số 20).

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri xã Bình Khánh đã thẳng thắn nêu nhiều ý kiến. Các ý kiến tập trung vào các dự án hạ tầng đang và sẽ triển khai trên địa bàn.

Cử tri Tô Thị Tuyết Mai cho biết Đại hội Đảng bộ xã Bình Khánh đã xác định 4 công trình trọng điểm gồm: cầu Cần Giờ, tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, nút giao Rừng Sác - cao tốc Bến Lức - Long Thành và Trung tâm thủy sản TPHCM tại xã Bình Khánh. Cử tri rất phấn khởi khi một số công trình đã được khởi động, bởi đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của khu vực. Tuy nhiên, cử tri mong các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời quan tâm hơn đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân bị ảnh hưởng.

Cùng quan tâm đến hạ tầng giao thông, cử tri Hoàng Sơn cho rằng thời gian qua, nhiều công trình được triển khai đã giúp việc đi lại thuận lợi hơn, tạo thêm việc làm và góp phần ổn định đời sống người dân. Tuy vậy, ông đề nghị các đại biểu tăng cường giám sát việc thực hiện các dự án lớn, các công trình kết nối giao thông hay tuyến đường sắt tốc độ cao, nhằm bảo đảm tiến độ, tránh thất thoát, tham nhũng và lãng phí. Cử tri Nguyễn Văn Hưởng cũng kiến nghị thành phố sớm đầu tư các công trình kết nối giao thông giữa các xã, trong đó có tuyến kết nối với xã An Thới Đông, để việc đi lại của người dân thuận tiện hơn.

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị

Bên cạnh đó, vấn đề đất đai và đời sống người dân vùng nông thôn cũng được nhiều cử tri quan tâm. Cử tri Trần Văn Hai cho biết tại địa phương vẫn còn nhiều hộ dân gặp khó khăn trong việc tách thửa đất cho con cái lập gia đình, do vướng các quy định, cùng khó khăn trong việc chuyển mục đích sử dụng đất hay chi phí làm thủ tục. Ông mong các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ quan tâm hơn đến những vướng mắc về đất đai ở khu vực nông thôn, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống.

Cử tri Nguyễn Thị Thu Thảo bày tỏ mong muốn các đại biểu nếu trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, giúp người dân yên tâm sinh sống, làm ăn.

Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - trình bày chương trình hành động



Ngoài ra, cử tri Nguyễn Văn Công cho biết ông rất tâm đắc với chương trình hành động của những người ứng cử làm trong lĩnh vực tư pháp, mong các đại biểu nếu trúng cử, sẽ tiếp tục có những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều tra, kiểm tra, kiểm sát, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt những người ứng cử, ông Nguyễn Thiên Lăng, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Cần Giờ, trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết và trách nhiệm của cử tri xã Bình Khánh.

Ông Nguyễn Thiên Lăng cho biết các ý kiến không chỉ quan tâm đến sự phát triển của địa phương mà còn là niềm tin, kỳ vọng của người dân đối với những người ứng cử. Tất cả các ý kiến sẽ được nghiêm túc tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện chương trình hành động và nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, góp phần chăm lo đời sống người dân địa phương.

Người ứng cử ĐBQH khóa XVI trình bày chương trình hành động



Đơn vị bầu cử số 7 có 5 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm: ông Lê Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TPHCM; bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM; ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; bà Trần Thị Kim Oanh, giảng viên Trường Đại học Tài chính Marketing; ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận. Những người ứng cử ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 20 gồm: ông Nguyễn Thiên Lăng, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Cần Giờ; bà Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM; ông Phan Ngọc Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhà Bè; ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM; ông Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM.

CẨM NƯƠNG