Vùng Cảnh sát biển 4 cứu ngư dân bị tai nạn trên biển

Ngày 9-3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam, tàu cảnh sát biển 8005 (Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) đã kịp thời hỗ trợ y tế một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển.

Tàu cảnh sát biển 8005 tiếp cận tàu cá KG 94196 TS

Ngư dân gặp nạn là anh Vi Văn Thoải (Nghệ An), thuyền viên tàu cá KG 94196 TS do ông Đặng Thanh Tuấn (trú tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng.

Trong quá trình khai thác thủy sản, anh Thoải bị tai nạn, đứt hoàn toàn đốt tay thứ 3 của ngón giữa và chấn thương nặng phần mềm ngón áp út bàn tay trái.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin đề nghị hỗ trợ y tế, tàu cảnh sát biển 8005 đã nhanh chóng cơ động tiếp cận, cử bác sĩ, nhân viên quân y tiến hành sơ cứu, xử lý vết thương, cầm máu và khâu vết thương cho ngư dân bị nạn.

Sau khi được hỗ trợ, sức khỏe và tinh thần anh Thoải cơ bản ổn định.

NAM KHÔI