Nhiều hoạt động văn hóa tưởng niệm 100 năm ngày mất cụ Phan Châu Trinh

Tiết mục hợp xướng “Phan Châu Trinh - Di sản khai minh bất diệt". Ảnh: THÚY BÌNH

Hướng tới 100 năm ngày mất của cụ Phan Châu Trinh (24-3-1926 - 24-3-2026), Trường Đại học Văn hóa TPHCM phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Việt Nam - Đại học Fulbright Việt Nam và các đối tác, tổ chức chuỗi hoạt động tưởng niệm, gồm các sự kiện chính: triển lãm số Khai minh và đối thoại, hội thảo khoa học Phan Châu Trinh và tinh thần “Chi bằng học”: tư tưởng khai minh, giáo dục và phát triển quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và thời đại AI, chiếu phim tài liệu Phan Châu Trinh - Ngọn đuốc khai minh và bản giao hưởng thế kỷ, chương trình ca múa nhạc đa phương tiện Phan Châu Trinh - Di sản khai minh bất diệt…

Các hoạt động nhằm tôn vinh cuộc đời, tư tưởng và đóng góp của một nhà khai sáng lớn của dân tộc; tạo diễn đàn học thuật liên ngành về tư tưởng của Phan Châu Trinh, liên hệ với tư tưởng khai minh, giáo dục và phát triển quốc gia, trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và thời đại AI.

Phó GS-TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TPHCM phát biểu trong chương trình. Ảnh: THÚY BÌNH

Chuỗi hoạt động sẽ diễn ra trong ngày 24-3-2026, tại trường Đại học Văn hóa TPHCM, số 51, đường Quốc Hương, phường An Khánh, TPHCM.

* Cũng trong buổi chiều, Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhằm tăng cường liên kết giữa nhà trường với giới nghiên cứu, lĩnh vực xuất bản, nghệ thuật biểu diễn, truyền thông, doanh nghiệp sáng tạo.

Giám đốc Trung Trung tâm nghiên cứu Việt Nam - Đại học Fulbright Việt Nam, ký kết hợp tác với trường ĐH Văn hóa TPHCM. Ảnh: THÚY BÌNH

NXB Tổng hợp TPHCM tặng Trường ĐH Văn hóa TPHCM 200 phiếu ưu đãi mua sách dành cho sinh viên và 2 tủ sách ebook. Ảnh: THÚY BÌNH

