Đồng Nai: Tổng vốn đầu tư xã hội tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2022

Dự họp báo có đại diện sở ngành địa phương cùng các phóng viên cơ quan báo, đài trong tỉnh và TPHCM, Trung ương thường trú tại Đồng Nai.

Năm 2023, tình hình chính trị thế giới bất ổn, chiến tranh Dải Gaza bùng phát, cuộc xung đột giữa Nga- Ukraine diễn biến phức tạp, dẫn đến chuỗi cung ứng thị trường gãy, lạm phát, giá cả vật tư hàng hóa, nhiên liệu, vật liệu… đã tác động xấu đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cố gắng của doanh nghiệp và người dân, tình hình kinh tế-xã hội địa phương đạt nhiều kết quả khả quan.

Ông Trần Quốc Tuấn, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh

Dự ước năm 2023, tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) đạt 246.448,8 tỷ đồng (tăng 5,3% so với cùng kỳ), GRDP bình quân đầu người đạt 139,75 triệu đồng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 262.630 tỷ đồng (tăng 12,16% so với cùng kỳ). Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư xã hội đạt 114.015,4 tỷ đồng (tăng gần 13% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) đến ngày 20-12-2023 đạt 1.160,26 triệu USD (tăng 1,65% so với cùng kỳ năm 2022). Nguyên nhân do trên địa bàn tỉnh có các dự án trọng điểm có quy mô lớn đang được triển khai, đặc biệt là dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4... thu hút nhiều nhà đầu tư tiềm lực rót vốn triển khai xây dựng hạ tầng. Cùng với đó là khu vực kinh tế ngoài Nhà nước năng động, có tiềm lực phát triển nhanh, nguồn vốn đầu tư thực hiện của khu vực này tăng trưởng trong những năm gần đây, giúp nâng cao năng lực nội sinh của các ngành kinh tế.

Toàn cảnh buổi họp báo

Ông Trần Quốc Tuấn, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai cho biết thêm , năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của doanh nghiệp và người dân, tình hình kinh tế-xã hội của địa phương đạt được kết quả khả quan, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai cũng gửi lời chúc mừng đến các cơ quan báo chí và các phóng viên một năm mới dồi dào sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều thành công mới.

HOÀNG BẮC