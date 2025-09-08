Văn hóa - Giải trí

Dư âm dịu dàng từ Hòa nhạc Healing đầu tiên tại Việt Nam

SGGPO

Trong hai đêm 6 và 7-9, chương trình Hòa nhạc Healing 2025: Hành trình trở về tĩnh lặng (Sound Healing Concert 2025: Journey Into Silence) đã diễn ra tại TPHCM, mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc độc đáo, đầy cảm xúc và giàu tính chữa lành.

81b7890a69dde283bbcc.jpg
Hòa nhạc Healing 2025

Lần đầu tiên tại Việt Nam, khán giả được trực tiếp thưởng thức phần trình diễn của Ani Choying Drolma – giọng ca huyền thoại đến từ Nepal, nổi tiếng với dòng nhạc thiền ca và mantra. Giọng hát nội lực nhưng sâu lắng của cô đã chạm đến trái tim người nghe, khiến nhiều khán giả xúc động rơi nước mắt.

ab62f3df13089856c119.jpg
Ani Choying Drolma – huyền thoại thiền ca chân ngôn (Mantra Healing)

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, bậc thầy chuông xoay Santa Ratna Shakya và các Healer – chuyên gia trong lĩnh vực âm thanh trị liệu (Sound Healing), cùng nhau dẫn dắt khán giả bước vào hành trình đánh thức giác quan và kết nối nội tâm.

317990c47013fb4da202.jpg
Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn
647788c9681ee340ba0f.jpg
Master Santa Ratna Shakya – bậc thầy chuông xoay thế giới, đào tạo chuông xoay tại 45 quốc gia
b460fbdf1b089056c919.jpg
NSƯT đàn tranh Hải Phượng cũng tham gia biểu diễn

Không gian biểu diễn được thiết kế như một “thiền đường âm thanh”, góp phần tạo nên trải nghiệm trọn vẹn, giúp người nghe lắng lại, tìm thấy sự an yên và cân bằng trong tâm hồn. Toàn bộ khán phòng nhiều lần vang lên những tràng pháo tay kéo dài, thể hiện sự tri ân sâu sắc dành cho các nghệ sĩ.

fb581ce6fc31776f2e20.jpg
ce832b3dcbea40b419fb.jpg
a532638d835a0804514b.jpg
Hòa nhạc Healing 2025 để lại nhiều dư âm với khán giả Việt

Sound Healing Concert 2025 không chỉ là một buổi hòa nhạc, mà còn là một hành trình chữa lành – nơi mỗi thanh âm trở thành nhịp cầu kết nối tâm hồn, đánh thức lòng biết ơn và khơi dậy tinh thần sống tích cực.

TIỂU TÂN

Từ khóa

Hòa nhạc Healing 2025 Hành trình trở về tĩnh lặng Sound Healing Concert 2025 Journey Into Silence Ani Choying Drolma Trần Mạnh Tuấn Master Santa Master Santa Ratna Shakya

