Thơ vượt qua rào cản ngôn ngữ, chạm tới trái tim của độc giả

Ngày 16-12 tại Hà Nội, hai tập thơ " Dưới bóng ô liu" của Nguyễn Quang Thiều và " Hòn đá Murad" của nhà thơ Palestine Murad Sudani ra mắt bạn đọc.

Tọa đàm ra mắt hai tập thơ của Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và Chủ tịch Hội Nhà văn Palestine. Ảnh: KHIẾU MINH

Hai tập thơ mang đến những tiếng nói thi ca về chiến tranh, khổ đau và khát vọng hòa bình, vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ để đến thẳng trái tim người đọc. Sự kiện ra mắt hai tập thơ song hành của hai nhà thơ đến từ hai nền văn hóa khác nhau đã thu hút sự quan tâm của giới văn học và công chúng yêu thơ.

Theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, thơ của Nguyễn Quang Thiều và Murad Sudani không bị giới hạn bởi biên giới ngôn ngữ hay địa lý, mà trực tiếp chạm tới cảm xúc nhân loại bằng nỗi đau, sự trắc ẩn và tinh thần nhân văn sâu sắc.

Dưới bóng ô liu là tập thơ song ngữ mới nhất của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, do NXB Hội Nhà văn ấn hành gồm những sáng tác được ông viết trong chuyến đi thực tế tới Palestine cùng các nhà văn Việt Nam, nơi chiến tranh, tôn giáo và chính trị đan xen, để lại những vết thương sâu sắc trong đời sống con người.

Hai tác giả chia sẻ về thơ, về lòng trắc ẩn, về khát vọng hòa bình

Song hành với thơ Nguyễn Quang Thiều là tập thơ Hòn đá Murad của nhà thơ Murad Sudani, Chủ tịch Hội Nhà văn Palestine. Trong thơ ông, hình ảnh con người, đá, máu và chữ hòa vào nhau, tạo nên một thế giới thi ca dữ dội nhưng thấm đẫm khát vọng tự do.

Điểm gặp gỡ của hai tập thơ nằm ở tinh thần nhân văn và ý thức trách nhiệm của người cầm bút. Thơ không chỉ để thưởng thức, mà để đánh thức lương tri… Như nhận định của nhà thơ Trần Đăng Khoa, chính chiều sâu cảm xúc và tính phổ quát của nhân loại đã giúp thơ của hai tác giả vượt qua rào cản ngôn ngữ, trở thành tiếng nói chung của những con người biết đau và biết yêu hòa bình.

VĨNH XUÂN