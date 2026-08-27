Thông tin kinh tế

Dự án Legacy 66 ký kết với loạt đối tác chiến lược lớn

Chiều ngày 25-8-2026, tại TPHCM, lễ ký kết hợp tác chiến lược dự án Legacy 66 đã chính thức diễn ra, quy tụ sự tham gia của đại diện chủ đầu tư, hệ thống phân phối cùng 3 ngân hàng đồng hành.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược dự án Legacy 66
Lễ ký kết hợp tác chiến lược dự án Legacy 66

Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản tại khu vực lõi Chợ Lớn, quận 5 (cũ) khan hiếm, Legacy 66 ghi dấu ấn nhờ tiến độ thi công vượt trội. Dự án hiện đã cất nóc và dự kiến bắt đầu bàn giao cho cư dân trong quý 2-2027.

Sự kiện ghi dấu mốc hợp tác toàn diện giữa dự án và hàng loạt đối tác lớn trong các lĩnh vực Tài chính: Vietcombank, VietinBank và MB Bank tham gia cung cấp giải pháp tín dụng, hỗ trợ chính sách thanh toán linh hoạt và đảm bảo tính minh bạch pháp lý.

Đặc biệt, sự kiện đánh dấu sự hợp tác với các đơn vị phân phối chiến lược đồng hành cùng dự án: Phú Hoàng Land và liên minh SGroup, Won Holding, Miền Nam Land, Era Sol; T&A; IQI Vietnam; HomeZy; Westland; Seal Property; DT Home Invest; SI Property; Lộc Phát Hưng & Bách Khoa Land; Richmond; TPI Prime và KGC. Với sự đồng hành của hệ thống đối tác giàu kinh nghiệm, Legacy 66 kỳ vọng tạo nên sức mạnh cộng hưởng, lan tỏa những giá trị khác biệt của dự án và cùng hướng đến những dấu mốc kinh doanh thành công trong thời gian tới.

THUỲ DUNG

Từ khóa

Legacy 66 KGC Legacy T&A Phú Hoàng Land MB Bank Richmond Cất nóc Chợ Lớn

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