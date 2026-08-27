Thông tin kinh tế

Rà soát mức độ sẵn sàng khai thác sân bay Long Thành

SGGP

Các đơn vị thuộc Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành vừa phối hợp cùng Liên danh Incheon Airport (IAC) - đơn vị tư vấn quốc tế về công tác quản lý, khai thác sân bay Long Thành, triển khai chương trình khảo sát, rà soát các hạng mục phục vụ công tác chuẩn bị khai thác.

Các đơn vị kiểm tra hệ thống kỹ thuật tại sân bay Long Thành
Các đơn vị kiểm tra hệ thống kỹ thuật tại sân bay Long Thành

Theo đó, các bên đã phối hợp rà soát kế hoạch, nội dung kiểm tra và mức độ sẵn sàng với 4 nhóm lĩnh vực, gồm: phục vụ hành khách và giao thông kết nối; hệ thống xử lý hành lý (BHS); khai thác khu bay; an ninh và an toàn (ICT); khảo sát thực tế. Từng nhóm chuyên môn của sân bay Long Thành và Liên danh IAC đã khảo sát kỹ lưỡng từng lĩnh vực, đối chiếu hiện trạng với các nội dung đã thống nhất, đồng thời ghi nhận những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện trong quá trình chuẩn bị khai thác. Qua khảo sát, các bên sẽ đưa ra những việc cần tiếp tục phối hợp triển khai trong thời gian tới.

Hoạt động này là một phần trong quá trình nhiều bước, nhằm đồng bộ các điều kiện phục vụ khai thác sân bay, hướng tới bảo đảm các hệ thống, quy trình và nguồn lực được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đưa sân bay Long Thành vào vận hành.

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Từ khóa

Sân bay Long Thành

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