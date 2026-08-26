Thông tin kinh tế

Vietcap trao thêm 8.000 cây xanh, thành công khép lại Go Green Go Up mùa 2

Ngày 22-8-2026, Vietcap tổ chức lễ trao tặng cây thuộc chương trình Go Green Go Up 2026 tại Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, tỉnh Lâm Đồng, đánh dấu việc khép lại mùa 2 với thông điệp “Chung tay xanh rừng – Vững thêm chắn lũ”.

Đại diện Vietcap tham gia trồng rừng cùng Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông
Đại diện Vietcap tham gia trồng rừng cùng Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông

Trong mùa này, 8.000 cây đã được trao tặng tại hai khu vực phòng hộ và bảo tồn gồm Khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An và Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, nâng tổng số cây sau hai mùa lên 14.000. Qua đó, Vietcap tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong việc tích hợp trải nghiệm đầu tư với giá trị bền vững cho môi trường và cộng đồng.

Mỗi giao dịch đủ điều kiện trên Vietcap được ghi nhận và quy đổi thành số cây tương ứng, giúp nhà đầu tư theo dõi đóng góp của mình. Phương thức này thể hiện cách Vietcap đưa yếu tố ESG vào trải nghiệm đầu tư, kết nối hoạt động giao dịch với những hành động cụ thể cho môi trường và cộng đồng. Để những đóng góp này được chuyển hóa thành các hoạt động thực tế, Vietcap tài trợ toàn bộ chi phí và nguồn lực triển khai Go Green Go Up, bảo đảm chương trình được thực hiện xuyên suốt theo mục tiêu đã đề ra. Thông tin chi tiết chương trình xem tại: https://www.vietcap.com.vn/chien-dich/go-green-go-up

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Từ khóa

Vietcap Khu dự trữ sinh quyển Thành số Phòng hộ ESG Trao tặng Vững Quy đổi Hóa thành Lâm Đồng

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