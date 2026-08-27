Lâm Đồng cải thiện môi trường đầu tư

Với quyết tâm khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch và thủ tục đầu tư. Hàng loạt dự án tồn đọng nhiều năm từng bước được rà soát, xử lý; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, mở dư địa thu hút dòng vốn vào địa phương.

Sân golf Đà Lạt do Công ty CP Hoàng gia ĐL đầu tư (ẢNH: VĂN PHONG)

Khơi thông vướng mắc

Ngày 19-8, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định cho phép Công ty CP Hoàn Cầu Đà Lạt tiếp tục thuê đất để thực hiện dự án King Palace (Dinh 1) mà không phải thực hiện lại thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất, khép lại hơn 2 năm tập trung tháo gỡ những vướng mắc pháp lý liên quan đến dự án. Quyết định này đã tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và mở đường để dự án sớm hoạt động trở lại, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.Trước đó, năm 2014, doanh nghiệp được thuê Dinh 1 để đầu tư dự án du lịch, nghỉ dưỡng với thời hạn 50 năm. Tuy nhiên, sau kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc cho thuê tài sản công không thông qua đấu giá, dự án phải rà soát lại toàn bộ cơ sở pháp lý. Đến tháng 4-2024, Dinh 1 buộc phải đóng cửa, ngừng đón khách tham quan.

Là một trong những đơn vị sản xuất cà phê lớn tại Lâm Đồng nhưng Công ty TNHH XNK Thương mại VoCo (xã Lạc Dương) khi muốn mở rộng sản xuất đã gặp nhiều khó khăn liên quan đến đất đai. Ông Lê Xuân Tiến, Phó Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH XNK Thương mại VoCo, cho biết: “Chúng tôi cảm thấy thiệt thòi khi có nhiều tài sản là đất đai, nhưng phần lớn lại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Không chỉ góp phần vào ổn định tư liệu sản xuất, nguồn lực đất đai còn có thể chuyển thành nguồn vốn (thế chấp ngân hàng)”. Ông Lê Văn Cường, Giám đốc Công ty TNHH Đà Lạt GAP, chia sẻ: “Với những diện tích ngoài lâm nghiệp đang sản xuất nhưng chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi chúng tôi làm mã vùng cho sản phẩm nông nghiệp sẽ bị vướng mắc, cần vốn vay ngân hàng thì không có sổ để thế chấp”.

Nỗ lực tháo gỡ

Phần lớn các dự án đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng gặp vướng mắc đều liên quan đến lĩnh vực đất đai và quy hoạch. Trong đó, một số dự án còn chồng lấn với quy hoạch khoáng sản hoặc quy hoạch dự trữ khoáng sản quốc gia nên phải chờ ý kiến của các bộ, ngành Trung ương để có cơ sở pháp lý xử lý. Hiện có 15 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng còn vướng quy hoạch khoáng sản, gồm các dự án điện gió, khu dân cư, sân golf và du lịch nghỉ dưỡng. Tỉnh cũng đang tập trung xử lý 173 dự án thuộc thẩm quyền địa phương, trong đó có nhiều dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm như dự án Khu nghỉ mát Đà Lạt (sân golf) tại phường Xuân Hương - Đà Lạt của Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL; dự án Bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh trồng và phát triển động thực vật rừng dầu, một số loài động vật quý, hiếm (nhóm IB, IIB) và thông thường (rừng dầu Hồng Liêm, xã Hồng Sơn)…

Từ cuối năm 2025, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thành lập các tổ công tác chuyên trách nhằm rà soát, phân loại và tháo gỡ khó khăn cho 365 dự án đầu tư ngoài ngân sách. Đến nay, có 175 dự án đã được tháo gỡ (đạt tỷ lệ 47,95%), tổng diện tích sử dụng đất khoảng 6.569,6ha và tổng vốn đầu tư khoảng 79.743,5 tỷ đồng. Đối với 190 dự án còn lại, đang tiếp tục được xử lý, có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 18.047,17ha.

Theo ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhằm khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Trên thực tế, nhiều dự án trong lĩnh vực du lịch, bất động sản, khai khoáng và nông nghiệp ở Lâm Đồng vẫn gặp khó do các vướng mắc liên quan đến đất đai, giá thuê đất, quy hoạch hoặc thủ tục hành chính. Vướng mắc lớn nhất là giá thuê đất quá cao, với cách áp giá đất ở (trên cùng tuyến đường) cho đất cảnh quan du lịch và tăng liên tục đang khiến các doanh nghiệp thu không đủ chi, lâm vào cảnh nợ nần, như trường hợp Công ty cổ phần Hoàng gia ĐL. Trong chu kỳ kinh doanh 2022-2027, tiền thuê đất một năm của sân Golf Đà Lạt do công ty đầu tư bằng 671% - 1.292% doanh thu cả năm đã đẩy công ty này đứng trước nguy cơ phá sản, dừng hoạt động.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đã thu hút 55 dự án đầu tư cấp mới với tổng vốn đăng ký đầu tư 166.713,33 tỷ đồng và 7,7 triệu USD. Trong đó, các khu công nghiệp đã thu hút 16 dự án và có 36 dự án ngoài khu công nghiệp được điều chỉnh chủ trương đầu tư/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với số vốn 9.978,97 tỷ đồng.

VĂN PHONG - ĐOÀN KIÊN