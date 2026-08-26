Gala Hè 2026 mang mùa hè yêu thương đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

55 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt tại Đồng Nai và TPHCM đã có hai ngày vui chơi, nghỉ dưỡng và trải nghiệm mùa hè tại Palace Long Hải trong chương trình Gala Hè 2026 do Quỹ Khởi sự từ tâm tổ chức.

Ngày 25-26/8, Quỹ Khởi sự từ tâm tổ chức Gala Hè 2026 tại Palace Long Hải, thuộc Kim Oanh Group, dành cho 55 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cùng một số phụ huynh đến từ Đồng Nai và TP.HCM. Đây là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có trẻ mồ côi cha hoặc mẹ trong đại dịch COVID-19, cũng như những trường hợp có người thân từng hiến tạng nhân đạo.

Các em vui chơi, trải nghiệm mùa hè tại Palace Long Hải trong chương trình Gala Hè 2026.

Trong hai ngày tham gia chương trình, các em được nghỉ dưỡng, vui chơi, bơi lội và trải nghiệm các hoạt động bên bờ biển. Với nhiều em, đây là lần đầu tiên được tận hưởng một chuyến nghỉ hè trong không gian nghỉ dưỡng và vui chơi đầy đủ như vậy.

Không chỉ mang đến những trải nghiệm vui chơi, Gala Hè 2026 còn tạo cơ hội để các em giao lưu, kết nối và có thêm những kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ. Sự quan tâm, hỗ trợ của Kim Oanh Group dành cho chương trình được xem là nguồn động viên thiết thực đối với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.

Gala Hè 2026 mang đến những khoảnh khắc sum vầy, yêu thương cho 55 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Trong điều kiện hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp vẫn dành nguồn lực đồng hành cùng các chương trình hướng đến trẻ em yếu thế. Theo Quỹ Khởi sự từ tâm, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là một trong những hoạt động được Quỹ duy trì thường xuyên.

Từ năm 2023, Quỹ triển khai dự án “Cùng làm cha mẹ”, đồng hành cùng trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp nối hành trình này, dự án học bổng “Tự lực vì chính tôi” được triển khai với mục tiêu hỗ trợ các em trong học tập, từng bước xây dựng khả năng tự lập và chủ động cho tương lai.

Đến nay, Quỹ Khởi sự từ tâm đang bảo trợ và cấp học bổng cho khoảng 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Huế, Phú Yên, Đồng Nai, Hà Nội và TP.HCM. Theo đại diện Quỹ, mỗi hoạt động dành cho trẻ em không chỉ nhằm hỗ trợ về vật chất mà còn hướng đến việc tạo thêm cơ hội để các em được học tập, vui chơi và phát triển trong môi trường tích cực.

Một chuyến đi có thể chỉ kéo dài hai ngày, nhưng những tiếng cười, trải nghiệm và ký ức đẹp mà chương trình mang lại có thể trở thành một phần tuổi thơ đáng nhớ đối với những em nhỏ vốn chịu nhiều thiệt thòi.