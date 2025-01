Du lịch thắng lớn

Doanh thu của ngành du lịch TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung trong năm vừa qua gặt hái được kết quả khả quan. Riêng TPHCM tổng thu du lịch cả năm 2024 đạt khoảng 190.000 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ và cũng là mức doanh thu ấn tượng, tăng hơn 1,3 lần so với năm 2019. Bước vào năm mới 2025, các doanh nghiệp du lịch cho biết sẽ tiếp tục kế hoạch phát triển tạo điểm nhấn, đóng góp tích cực cho “ngành công nghiệp không khói”.

Khai thác thị trường trọng điểm

Theo ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), một trong những dấu ấn nổi bật của Saigontourist Group năm qua là thể hiện vai trò tiên phong trong việc chủ động tổ chức và tham gia nhiều sự kiện quốc tế quy mô lớn tại các thị trường trọng điểm.

Du khách tham quan Khu du lịch Suối Tiên

Điển hình như tổ chức các chương trình: Phát động điểm đến Việt Nam tại Trung Quốc; Xúc tiến du lịch Việt Nam - châu Âu; Giới thiệu điểm đến Việt Nam tại Nhật Bản và Lễ kỷ niệm 30 năm đường bay Việt Nam - Nhật Bản… Bước sang năm Ất Tỵ, Saigontourist Group đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng, mở rộng thị phần, chú trọng đến phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và cộng đồng… “Tập đoàn tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của ngành du lịch TPHCM và Việt Nam, góp phần đưa đất nước tiến vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc”, ông Phạm Huy Bình khẳng định.

Không riêng Saigontourist Group, hàng loạt hãng lữ hành, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch… trên địa bàn TPHCM cũng tập trung thu hút dòng khách trọng điểm đến từ các nước châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc… Về phía cơ quan chủ quản, Sở Du lịch TPHCM thông tin, sở đã xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm gắn với xúc tiến quảng bá sản phẩm; có những nghiên cứu chuyên sâu về thị hiếu du khách để đầu tư, chăm chút cho phù hợp từng phân khúc thị trường. Chủ động nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, tạo điều kiện môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; thực hiện chuyển đổi số, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá du lịch…

Tạo sản phẩm điểm nhấn

Năm qua, Khu du lịch Suối Tiên được bình chọn là 1 trong 12 điểm đến du lịch hàng đầu hấp dẫn tại TPHCM và 13 tỉnh thành ĐBSCL; đồng thời đơn vị có bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho năm 2025. Khu du lịch định hướng phát triển kinh doanh đột phá với nhiều phương án triển khai, gồm định hướng xây dựng các gói sản phẩm độc đáo, mới lạ mang tính điểm nhấn cho từng đối tượng khách hàng mục tiêu. Cụ thể như sản phẩm MICE (du lịch kết hợp hội thảo) gắn với gói teambuilding, camping, Workshop hướng nghiệp… dành cho khách đoàn.

Đoàn khách Việt Nam tham quan châu Âu theo chương trình của BenThanh Tourist

Ngay khi tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) được vận hành, Khu du lịch Suối Tiên đã ra mắt nhà hàng Suoi Tien Food Station ngay ga Đại học Quốc gia, có thêm nhiều chương trình gia tăng trải nghiệm cho khách lẻ như combo lựa chọn hành trình riêng, thẻ thành viên với nhiều quyền lợi ưu tiên.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2025, đơn vị đổi mới toàn diện cảnh quan, nâng cấp loạt công trình gia tăng trải nghiệm như phòng vé mới chuyên nghiệp, hệ thống đường trượt đôi thần tốc Biển Tiên Đồng - Ngọc Nữ, Tàu lượn Sky Bounder chinh phục bầu trời. Đặc biệt ra mắt loại vé trải nghiệm combo “Tết xuyên không” đưa du khách bước vào hành trình khám phá nét đẹp Tết cổ truyền dân tộc, chọn trang phục du hành về ngày xưa, tham gia trò chơi dân gian, viết lời chúc đầu năm lên cây nêu, thưởng thức món chè Ngũ Phúc…

Đối với BenThanh Tourist, doanh nghiệp tạo dấu ấn nổi bật với “Tour of the year” - sản phẩm du lịch cao cấp được kỳ vọng tạo nên một dòng tour riêng biệt của thương hiệu. Ngay khi vừa mở bán, Tour of the year 2024 - Du lịch Bắc Âu, hành trình khám phá 4 quốc gia Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch đã được thị trường đón nhận, có lịch khởi hành đều đặn, mùa cao điểm tổ chức 2-3 đoàn/tháng.

Từ thành công này, BenThanh Tourist tiếp tục ra mắt Tour of the year 2025 - Du lịch Nam Âu, tuyến miền Nam nước Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đi qua các tuyến điểm của “Cung đường đẹp nhất Nam Âu”. Với hành trình mới lạ và trải nghiệm đặc sắc, Tour of the year 2025 nhanh chóng hấp dẫn du khách, nhiều khách hàng đã chọn mua tour cho chuyến du lịch năm mới của mình ngay tại sự kiện công bố sản phẩm do BenThanh Tourist tổ chức.

Thành công liên tiếp của các sản phẩm “Tour of the year” đã khẳng định mạnh mẽ cho chiến lược phát triển đa dạng phẩm, gia tăng thị phần trên thị trường du lịch châu Âu của công ty, đồng thời góp phần nâng cao vị thế thương hiệu BenThanh Tourist, gắn liền với chất lượng, chuyên nghiệp, sự tin cậy và trở thành lựa chọn ưu tiên trong lòng du kháchn

THI HỒNG