Đưa hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới

Ngày 13-11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì lễ đón Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức của Đại tướng Tea Seiha diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia không ngừng phát triển trên các lĩnh vực. Trong tổng thể mối quan hệ chung giữa hai nước, hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất, là một trong những trụ cột quan trọng.

Ngay sau lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha đã tiến hành hội đàm. Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang nhiệt liệt chào mừng Đại tướng Tea Seiha lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia; đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, tạo xung lực đưa hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung và quân đội hai nước nói riêng. Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng 70 năm Ngày Quốc khánh và Ngày truyền thống Quân đội Hoàng gia Campuchia (9-11-1953 - 9-11-2023).

Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Campuchia, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) trong hơn 70 năm qua, đã đạt được những thành tựu đối nội và đối ngoại quan trọng; đặc biệt là chiến thắng của CPP trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 vừa qua. Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của CPP, đứng đầu là Chủ tịch CPP Hun Sen, cùng sự điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Hun Manet, Campuchia sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Đại tướng Tea Seiha cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chúc mừng thắng lợi của CPP trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII, cũng như những thành tựu mà Campuchia đã đạt được thời gian qua; cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng Quân đội Hoàng gia Campuchia phát triển như hiện nay. Đại tướng Tea Seiha nhấn mạnh, chuyến thăm này góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước, hai quân đội; khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả mà các thế hệ đi trước đã tạo dựng, vun đắp cho quan hệ giữa hai nước, hai quân đội.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá, thời gian qua, hợp tác quốc phòng song phương đạt nhiều kết quả tích cực, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao được duy trì hiệu quả; các cơ chế hợp tác quốc phòng được thiết lập và triển khai tích cực, đưa hợp tác quốc phòng song phương phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Hợp tác quản lý biên giới được lực lượng chức năng hai bên triển khai hiệu quả, góp phần ngăn chặn tình trạng di cư tự do, vượt biên trái phép, tội phạm xuyên biên giới, giữ vững an ninh trật tự, an toàn khu vực biên giới; tiếp tục triển khai thực hiện phân giới cắm mốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Hợp tác đào tạo, tập huấn, cũng như tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh… tiếp tục được thúc đẩy và đạt nhiều kết quả thực chất.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha thống nhất, thời gian tới, hai bên tăng cường công tác phối hợp, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định thư giai đoạn 2019-2024 và kế hoạch hợp tác hàng năm, đưa hợp tác quốc phòng song phương phát triển lên tầm cao mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển tốt đẹp của quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia.

Trong đó, tăng cường phối hợp ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, vượt biên trái phép, xâm canh, xâm cư và di dân tự do...; tiếp tục tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, hội nghị quân sự - quốc phòng đa phương.

Hai bên thống nhất phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất và cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào tháng 12 tới đây; nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn, khẳng định quyết tâm chính trị của 3 nước, 3 quân đội trong giữ gìn và củng cố tình hữu nghị, đoàn kết giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Năm 2024 diễn ra nhiều sự kiện ý nghĩa đối với hai nước, hai quân đội, đặc biệt là kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia (7-1-1979 - 7-1-2024) và 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2024), hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động có ý nghĩa để kỷ niệm những sự kiện quan trọng này.