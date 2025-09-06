Đưa khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam lên tầm cao mới

Sáng 6-9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (BTTM QĐND) Việt Nam (7-9-1945 - 7-9-2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo buổi lễ.

Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV…

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết, sau ngày đất nước giành được độc lập, để chỉ huy, điều hành lực lượng vũ trang cả nước, ngày 7-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Hoàng Văn Thái thành lập BTTM.

Người chỉ rõ: “BTTM là cơ quan quân sự cơ mật của Đoàn thể, là cơ quan quan trọng của quân đội, có nhiệm vụ: tổ chức, huấn luyện quân đội cho giỏi; tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng; bày mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ thành quả cách mạng”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trực tiếp là Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và sự giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chính quyền, nhân dân cả nước, suốt 80 năm qua, BTTM không ngừng trưởng thành và lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, cơ quan chỉ huy cao nhất của QĐND và Dân quân tự vệ Việt Nam.

BTTM QĐND Việt Nam đã phát triển vượt bậc về mọi mặt; trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những thành tích đạt được trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, BTTM QĐND Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Nhì và nhiều tập thể, cá nhân được tặng những phần thưởng cao quý khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các bậc lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí thương binh, gia đình liệt sĩ, cùng toàn thể tướng lĩnh, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của BTTM qua các thời kỳ, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị những tình cảm sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất; nhiệt liệt chúc mừng những thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang của BTTT trong suốt 80 năm qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, phát triển và trưởng thành, BTTM đã phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam, lập nên nhiều chiến công và thành tích xuất sắc trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; xứng đáng với truyền thống “Trung thành - Mưu lược, Tận tụy - Sáng tạo, Đoàn kết - Hiệp đồng, Quyết chiến - Quyết thắng”.

Tổng Bí thư chỉ rõ, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo; các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Trong đó, có nhiệm vụ xây dựng BTTM xứng đáng là cơ quan chỉ huy, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Để hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, BTTM cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kế thừa và phát huy tinh hoa nghệ thuật quân sự dân tộc, tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo KH-CN quân sự tiên tiến trên thế giới, đưa nền khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam phát triển lên tầm cao mới; tiếp tục tham mưu, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật; triển khai có hiệu quả các chiến lược, chủ trương, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan khu trưng bày triển lãm tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, BTTM tập trung xây dựng, nâng cao năng lực toàn diện, chủ động, nhạy bén trong nghiên cứu, dự báo sớm tình hình, nhất là những động thái, xu hướng điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, tình hình Biển Đông...; kịp thời tham mưu, đề xuất về hoạch định đường lối chiến lược, sách lược; giải quyết tốt các mối quan hệ quốc tế, chủ động ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột; chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng nắm, dự báo, đánh giá tình hình.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc; xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tổng Bí thư đề nghị, BTTM tăng cường chỉ huy, chỉ đạo toàn quân thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoạt động tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng; điều chỉnh thế bố trí chiến lược, kế hoạch, phương án tác chiến, phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

BTTM chỉ đạo thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất của QĐND; tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa, dịch bệnh, môi trường và xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho BTTM QĐND Việt Nam tại buổi lễ, Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho BTTM đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng QĐND Việt Nam, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

