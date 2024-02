Đức, Ukraine tiến tới thỏa thuận an ninh song phương

Theo báo Toàn cảnh Frankfurt ngày 4-2, các nguồn tin từ Chính phủ Đức cho biết Berlin và Kiev có thể hoàn tất thỏa thuận về các đảm bảo an ninh song phương tại Hội nghị An ninh Munich vào ngày 16-2 tới.

Phó Thủ tướng Ukraine Olha Stefanishyna phụ trách hội nhập Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết dự thảo thỏa thuận đã được chuẩn bị, tuy văn bản chưa được thống nhất hoàn toàn song “đã sẵn sàng về nhiều mặt”. Theo người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Hebestreit, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhất trí trong cuộc điện đàm việc đẩy nhanh các cuộc đàm phán về các cam kết an ninh song phương và các biện pháp hỗ trợ.

Đức là nước thứ 5 mà Ukraine đàm phán về thỏa thuận song phương đảm bảo an ninh. Giữa tháng 1 vừa qua, Ukraine và Anh đã ký thỏa thuận hợp tác an ninh 10 năm, theo đó London cam kết hỗ trợ Kiev trong giai đoạn này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố ý định ký một thỏa thuận tương tự với Ukraine. Tổng thống Macron cho biết sẽ tới Ukraine trong tháng 2 này để hoàn tất thỏa thuận bảo đảm an ninh song phương, theo đó Paris sẽ cung cấp vũ khí tinh vi hơn, bao gồm cả tên lửa hành trình tầm xa cho quốc gia này.

