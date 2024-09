Dựng chiêu trò thanh lý xe hải quan, lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Ngày 6-9, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị bắt tạm giam Huỳnh Hữu Tùng Nhân (sinh năm 1992, ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".