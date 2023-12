Dược Hậu Giang tăng thứ bậc tại Giải thưởng Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023

Ông Toshiyuki Ishii, Tổng Giám đốc Dược Hậu Giang nhận giải thưởng vinh danh Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023

Dược Hậu Giang tăng hạng vượt bậc trên “bảng vàng”

Ngày 23-11-2023, Anphabe công bố bảng xếp hạng uy tín “Viet Nam Best Place to Work 2023”. So với năm ngoái, “Viet Nam Best Place to Work 2023” mở rộng cả về quy mô khảo sát đáp viên lẫn số lượng doanh nghiệp tham gia. Mặc dù mức độ cạnh tranh gia tăng, song Dược Hậu Giang vẫn tăng bậc ấn tượng trong bảng xếp hạng.

Cụ thể, Dược Hậu Giang tăng 3 bậc, đứng thứ 32 toàn thị trường trong “Top 100 Nơi làm việc Tốt nhất Việt Nam - Khối Doanh nghiệp lớn”. Công ty cũng tăng 2 bậc, xếp thứ 6 trong “Top 10 Nơi làm việc Tốt nhất ngành Dược/Thiết bị y tế/Chăm sóc sức khỏe”.

Theo khảo sát, nhân tài trong ngành đánh giá cao Dược Hậu Giang trên 10 yếu tố về hình mẫu môi trường làm việc lý tưởng: Chế độ phúc lợi tốt, Chăm sóc sức khỏe và đời sống nhân viên, Công việc ổn định, Tầm nhìn và chiến lược rõ ràng, Thương hiệu thành công và sản phẩm uy tín, Môi trường làm việc an toàn, Huấn luyện đào tạo bài bản, Đội ngũ lãnh đạo năng lực, Công bằng và tôn trọng, Lương cạnh tranh hấp dẫn.

Bà Vũ Thị Hương Lan - Giám đốc Nhân sự Dược Hậu Giang nhấn mạnh 10 yếu tố mà nhân tài ngành ghi nhận về Dược Hậu Giang cũng phản ánh chính xác và toàn diện cách công ty chăm sóc và phát triển đội ngũ nội bộ hơn 2.700 cán bộ công nhân viên.

“Con người luôn được xem là một trong những tài sản và giá trị cốt lõi để tạo lập nên thành công của Dược Hậu Giang, theo tiêu chí "lấy trách nhiệm, hợp tác, đãi ngộ làm phương châm hành động". Công ty luôn có nhiều chính sách phát triển bền vững lực lượng lao động, đảm bảo về thu nhập, chăm lo cho cuộc sống của nhân viên lẫn gia đình của họ”, bà Hương Lan cho hay.

Môi trường làm việc kết hợp bản sắc văn hóa và tầm vóc quốc tế

Ông Toshiyuki Ishii - Tổng Giám đốc Dược Hậu Giang cũng bày tỏ niềm vinh dự khi công ty tiếp tục ghi tên vào “bảng vàng” môi trường làm việc xuất sắc. Chia sẻ về động lực tăng hạng vượt bậc năm nay, ông Toshiyuki Ishii cho hay đây là kết quả của quá trình nâng tầm môi trường làm việc của những năm gần đây, kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa và tầm vóc quốc tế để phù hợp với định hướng trở thành công ty toàn cầu của Dược Hậu Giang.

Dược Hậu Giang xếp thứ 6 trong “Top 10 Nơi làm việc Tốt nhất ngành Dược/Thiết bị y tế/Chăm sóc sức khỏe”

Sau thời gian đào tạo cùng các chuyên gia ngoại từ Taisho, toàn bộ công nhân viên hiện đã lĩnh hội sâu sắc mọi quy trình chuyên nghiệp trong tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất của Nhật Bản (Japan-GMP) và châu Âu (EU-GMP), cũng như chuyển giao thành thạo nhiều công nghệ độc quyền từ quốc tế.

Dược Hậu Giang cũng đặc biệt coi trọng đội ngũ nhân lực trẻ giàu tiềm năng trong giai đoạn “về chung nhà” với Taisho và hội nhập toàn cầu. Tất cả các phó, trưởng bộ phận tại Dược Hậu Giang đều được học thêm về quản trị kinh doanh để vững năng lực hoạch định chiến lược, quản lý tổ chức hiện đại… Đa số vị trí chủ chốt từ trưởng phòng đến giám đốc trong các lãnh đạo đương nhiệm đều được lựa chọn và phát triển từ nhân sự nội bộ có thâm niên và cống hiến.

Nếu chế độ đãi ngộ và cơ hội thăng tiến làm tăng sức hấp dẫn của thương hiệu khi chiêu mộ nhân tài, thì các hoạt động nhân văn vì cộng đồng giúp gắn kết và giữ chân người lao động. Mỗi năm, doanh nghiệp tổ chức hơn 100 chương trình hỗ trợ hàng triệu người dân khó khăn (đi bộ gây quỹ, phát thuốc miễn phí, hiến máu tình nguyện, trao học bổng…), thu hút đông đảo công nhân viên chung sức tham gia.

Hiện tại, Dược Hậu Giang đang hoàn thiện nâng cấp và xây mới tất cả các dây chuyền sản xuất để gia nhập vào hệ thống kinh doanh của không chỉ Việt Nam, mà còn của toàn cầu.

QUANG MINH