EU ra điều kiện với Mỹ trong việc đàm phán với Nga

Các nhà lãnh đạo EU đã đưa ra một số điều kiện với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc đàm phán về vấn đề Ukraine với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo này vào tuần tới.

Các nhà lãnh đạo châu Âu, như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đã đứng về phía Tổng thống Zelensky bằng những tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội

Theo đó các nhà lãnh đạo EU khẳng định “con đường đến hòa bình” tại Ukraine không thể được quyết định mà không có sự tham gia của Kiev, đồng thời nhấn mạnh các cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra trong bối cảnh ngừng bắn hoặc giảm căng thẳng quân sự.

Trong một tuyên bố chung đưa ra ngày 9-8, lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Phần Lan cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tái khẳng định “cam kết với nguyên tắc không thể thay đổi biên giới quốc tế bằng vũ lực”; cho rằng “các cuộc tiếp xúc hiện tại phải là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán”.

Bên cạnh đó, tuyên bố cũng tái khẳng định sự ủng hộ về quân sự, kinh tế cũng như ngoại giao của châu Âu đối với Ukraine, đồng thời nhấn mạnh cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow chỉ có thể chấm dứt thông qua sự kết hợp giữa “ngoại giao tích cực, hỗ trợ cho Ukraine và gây sức ép lên Nga”.

Theo Euronews, Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã gợi ý rằng một thỏa thuận hòa bình có thể bao gồm “một số trao đổi lãnh thổ”.

Trong khi đó, trên Telegram ngày 9-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ ý tưởng nhượng bộ đất đai để chấm dứt xung đột với Nga. Theo ông Zelensky, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, được ghi trong hiến pháp, là điều không thể thương lượng và hòa bình lâu dài phải bao gồm tiếng nói của Ukraine.

Kênh NBC News dẫn các nguồn tin cho biết Nhà Trắng đang để ngỏ khả năng mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska vào ngày 15-8. Theo đó, vấn đề này đang được thảo luận và “hoàn toàn có thể” xảy ra.

