Tổng thống Mỹ thông báo sẽ gặp Tổng thống Nga tại Alaska vào ngày 15-8

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15-8 tại Alaska để thảo luận về việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Điện Kremlin cũng đã xác nhận thông tin này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Osaka, Nhật Bản năm 2019. Ảnh: KYODO

Trên mạng xã hội TruthSocial, ông Trump nêu rõ: "Cuộc gặp được mong đợi từ lâu giữa tôi, với cương vị Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra vào thứ sáu tuần tới, ngày 15-8-2025, tại bang Alaska. Thông tin chi tiết sẽ được công bố sau. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm!".

Trước đó, phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng sau khi công bố một khuôn khổ nhằm chấm dứt hàng thập kỷ xung đột giữa Armenia và Azerbaijan, ông Trump từ chối tiết lộ chính xác thời gian và địa điểm gặp ông Putin, chỉ nói sẽ công bố địa điểm sớm.

Điện Kremlin đã xác nhận cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ diễn ra vào ngày 15-8 tại Alaska, đúng như thông báo của Tổng thống Mỹ. Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov ngày 9-8 cho biết: “Những ngày tới, Moscow và Washington chắc chắn sẽ dành thời gian cho việc chuẩn bị kỹ lưỡng. Đây sẽ là một quá trình không hề đơn giản, nhưng chúng tôi sẽ làm việc tích cực và khẩn trương”.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ sẽ tập trung thảo luận về giải pháp lâu dài cho xung đột ở Ukraine. Ông cũng cho hay, cuộc gặp tiếp theo giữa hai nhà lãnh đạo có thể được tổ chức tại Nga và “lời mời đã được chuyển tới Tổng thống Mỹ”.

Hôm 8-8, ông Trump cho biết cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga có thể diễn ra trước bất kỳ cuộc đối thoại nào với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nếu diễn ra, đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga đầu tiên kể từ năm 2021, khi Tổng thống Joe Biden gặp ông Putin tại Geneve. Cuộc gặp có thể là bước đột phá trong nỗ lực của ông Trump nhằm chấm dứt chiến sự, dù không có gì đảm bảo xung đột sẽ chấm dứt vì Moscow và Kiev vẫn còn nhiều khác biệt về điều kiện hòa bình.

VIỆT LÊ