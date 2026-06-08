EVN thông tin về số liệu trên báo cáo tài chính năm 2025

Ngày 8-6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin làm rõ một số nội dung liên quan báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty mẹ - EVN và báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tập đoàn.

Theo EVN, cần phân biệt số liệu giữa báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ - EVN và báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tập đoàn. Cụ thể, Công ty mẹ - EVN vẫn còn lỗ lũy kế hơn 5.600 tỷ đồng, trong khi báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tập đoàn không còn lỗ lũy kế.

EVN cho biết, báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty mẹ - EVN đã được kiểm toán, ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 39.762 tỷ đồng. Đến hết năm 2025, Công ty mẹ - EVN còn lỗ lũy kế 5.611 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lỗ lũy kế 44.792 tỷ đồng trước đó.

Trong khi đó, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 ghi nhận lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn đạt 51.881 tỷ đồng. EVN cho biết, báo cáo hợp nhất không còn lỗ lũy kế.

Theo EVN, số liệu lợi nhuận hợp nhất bao gồm lợi nhuận của Công ty mẹ - EVN và phần lợi nhuận thuộc Công ty mẹ tại các công ty con, công ty liên kết theo tỷ lệ sở hữu. Do đó, số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất khác với số liệu trên báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ - EVN.

EVN cũng thông tin về số dư tiền gửi hợp nhất cuối năm 2025. Theo đó, tổng tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn của toàn Tập đoàn đạt khoảng 152.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cùng thời điểm, nợ ngắn hạn của EVN và các đơn vị thành viên ở mức hơn 227.000 tỷ đồng, gồm các khoản phải trả cho đơn vị cung cấp nhiên liệu, thanh toán tiền mua điện và các khoản vay đến hạn.

Theo EVN, việc duy trì số dư tiền gửi là cần thiết để bảo đảm nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thanh toán các nghĩa vụ tài chính, duy trì khả năng trả nợ và đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án nguồn điện, lưới điện trọng điểm đang triển khai.

EVN cho biết, nhu cầu vốn cho đầu tư xây dựng hiện nay rất lớn, đặc biệt đối với các dự án nguồn điện và lưới điện cấp bách nhằm bảo đảm cung ứng điện cho nền kinh tế.

PHÚC VĂN