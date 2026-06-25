Ông Lê Văn Đoàn làm Giám đốc Công ty Điện lực Chợ Lớn

Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định chỉ định ông Lê Văn Đoàn giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Chợ Lớn nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty Điện lực Chợ Lớn.

Ông Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC trao quyết định cho ông Lê Văn Đoàn

Tại buổi lễ, ông Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC đã trao quyết định bổ nhiệm cho tân Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Chợ Lớn. Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Phạm Quốc Bảo ghi nhận, đánh giá cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của ông Lê Văn Đoàn. Ông Bảo nhấn mạnh, Công ty Điện lực Chợ Lớn sau sáp nhập có quy mô, không gian quản lý và yêu cầu nhiệm vụ lớn hơn, giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm cung cấp điện cho khu vực trung tâm, phục vụ phát triển dịch vụ, thương mại, tài chính của thành phố.

“Trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Chợ Lớn, đề nghị đồng chí Lê Văn Đoàn tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng, củng cố đoàn kết nội bộ; rà soát, hoàn thiện bộ máy tổ chức; nâng cao hiệu quả quản trị, kiểm soát chi phí, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời quan tâm công tác phát triển Đảng, chăm lo đời sống người lao động”, ông Phạm Quốc Bảo nói. Về nhiệm vụ chuyên môn, Công ty Điện lực Chợ Lớn cần tập trung rà soát kết cấu lưới điện sau sáp nhập, bố trí lực lượng hợp lý, xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2030; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý vận hành và kinh doanh dịch vụ khách hàng; từng bước hiện đại hóa phương thức làm việc, giảm cường độ lao động cho người lao động, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Văn Đoàn bày tỏ vinh dự khi được Đảng ủy, HĐTV, Ban lãnh đạo Tổng công ty tin tưởng giao nhiệm vụ Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty Điện lực Chợ Lớn. “Đây là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn. Tôi xin cam kết sẽ cùng tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Chợ Lớn phát huy tinh thần đoàn kết, ổn định tổ chức nhân sự, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Tổng công ty giao; bảo đảm cung cấp điện ổn định, phục vụ tốt khách hàng và xây dựng đơn vị phát triển bền vững”, ông Lê Văn Đoàn chia sẻ.

Theo ông Lê Văn Đoàn, sau sáp nhập, Công ty Điện lực Chợ Lớn có quy mô và phạm vi hoạt động lớn hơn, đòi hỏi phương thức quản lý phải đổi mới, quyết liệt và đột phá hơn. Đơn vị đã và đang rà soát toàn diện các mặt công tác, phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế; tiếp tục duy trì kết quả tích cực trong các lĩnh vực thu ngân, đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Hoạt động của Đảng bộ Công ty đã dần đi vào nền nếp; công tác sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Đảng ủy được triển khai bài bản, rõ ràng. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã kết nạp 3 đảng viên mới và dự kiến tiếp tục phát triển thêm đảng viên trong thời gian tới, bảo đảm thực hiện chỉ tiêu được giao.

ĐOÀN VIỆT