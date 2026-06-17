EVN triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng

Trước tình hình nắng nóng kéo dài và nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, đồng thời thúc đẩy sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng.

Chia sẻ tại diễn đàn “Tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội” do Bộ Công thương tổ chức ngày 16-6, ông Phạm Viết Thạch, Phó trưởng Ban Môi trường và phát triển bền vững (EVN) cho biết, hiện tượng nắng nóng cực đoan đang tạo áp lực rất lớn đối với công tác vận hành hệ thống điện quốc gia.

Phó trưởng Ban Môi trường và phát triển bền vững Phạm Viết Thạch, chia sẻ thông tin tại diễn đàn, sáng 16-6. Ảnh: THANH HẢI

Theo ông Phạm Viết Thạch, trong những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện cho làm mát tăng mạnh, đặc biệt vào các khung giờ trưa và buổi tối, khiến phụ tải hệ thống điện liên tục thiết lập các mức kỷ lục mới.

“Chỉ riêng đợt nắng nóng cuối tháng 5 vừa qua, hệ thống điện quốc gia đã ghi nhận công suất cực đại đạt 57.189MW trong ngày 27-5, cao hơn khoảng 5% so với mức đỉnh của năm 2025. Riêng khu vực miền Bắc đạt gần 29.900MW, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước”, ông Phạm Viết Thạch thông tin.

Đại diện EVN cho biết, áp lực lớn nhất hiện nay là duy trì độ tin cậy và tính sẵn sàng của các nhà máy điện, hệ thống truyền tải và lưới phân phối để đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện. Phụ tải tăng cao trong thời gian ngắn khiến các tổ máy và lưới điện phải vận hành liên tục với cường độ lớn.

Để ứng phó với nhu cầu điện tăng cao trong mùa khô, EVN đã chỉ đạo các đơn vị thành viên chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, nâng cao độ khả dụng của các tổ máy và bố trí lực lượng trực vận hành 24/7 nhằm chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Theo ông Phạm Viết Thạch, trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng trưởng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ giúp khách hàng giảm chi phí mà còn góp phần bảo đảm an ninh cung ứng điện quốc gia.

“Mỗi kWh điện được tiết kiệm đồng nghĩa với việc giảm áp lực đầu tư thêm nguồn và lưới điện, giảm nhu cầu huy động các nguồn điện có chi phí cao, đồng thời sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên năng lượng của đất nước”, ông Phạm Viết Thạch nhấn mạnh.

Đại diện EVN đánh giá tiềm năng tiết kiệm điện trong khu vực dân cư và doanh nghiệp vẫn còn rất lớn. Hiện cả nước có hơn 3.000 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm được xem là nhóm có dư địa tiết kiệm điện đáng kể thông qua kiểm toán năng lượng, đổi mới công nghệ và tối ưu vận hành.

Song song với đầu tư phát triển nguồn và lưới điện, EVN tiếp tục triển khai các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM), điều chỉnh phụ tải (DR), tăng cường tư vấn sử dụng điện tiết kiệm cho khách hàng lớn và hỗ trợ phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo quy định.

Theo ông Phạm Viết Thạch, mục tiêu của EVN không chỉ dừng ở việc vận động tiết kiệm điện trong những đợt nắng nóng mà hướng tới hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và bền vững trong cộng đồng.

“Tiết kiệm điện trước hết là vì lợi ích của chính mình. Khi hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp cùng thay đổi những thói quen nhỏ trong sử dụng điện, hiệu quả cộng hưởng sẽ góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia và tăng cường an ninh năng lượng”, ông Phạm Viết Thạch chia sẻ.

Theo đại diện EVN, tiết kiệm điện cần được coi là giải pháp quản lý thường xuyên thay vì chỉ thực hiện trong những thời điểm nắng nóng. Việc sử dụng thiết bị hiệu suất cao, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa hợp lý, dịch chuyển phụ tải khỏi giờ cao điểm và tăng cường quản lý năng lượng tại doanh nghiệp sẽ góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng điện và hỗ trợ vận hành hệ thống điện an toàn hơn.

PHÚC HẬU