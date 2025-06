Gần 1.000 người tham gia "Hue Plogging 2025 - Dấu chân xanh, biển sạch nhựa”

Gần 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, người dân TP Huế và lực lượng quân đội, bộ đội biên phòng tham gia sự kiện "Hue Plogging 2025 - Dấu chân xanh, biển sạch nhựa”

Sáng 1-6, tại bãi biển Vinh Thanh, huyện Phú Vang, UBND TP Huế phối hợp Cục Chính trị Quân khu 4 và Ban Thanh niên Quân đội tổ chức lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 8-6 và phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương” năm 2025.

Ngay sau lễ mít-tinh, gần 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, người dân TP Huế và lực lượng quân đội, bộ đội biên phòng tham gia sự kiện "Hue Plogging 2025 - Dấu chân xanh, biển sạch nhựa” diễn ra tại các bãi biển Vinh Thanh, An Hải (phường Thuận An, quận Thuận Hóa, TP Huế), Đầm Chuồn (xã Phú An, huyện Phú Vang, TP Huế) và làng chài Ngư Mỹ Thạnh - Bến đò Cồn Tộc (xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, TP Huế).

Thông qua sự kiện nhằm hướng đến thay đổi hành vi cộng đồng với việc chạy bộ vì sức khỏe kết hợp nhặt rác vì môi trường góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng về rác thải nhựa và thúc đẩy phân loại rác tại nguồn vì một đô thị Huế xanh – sạch – đẹp - bền vững hơn mỗi ngày.

Tặng cờ Tổ quốc và quà đến người dân cùng học sinh tại lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6

Dịp này, UBND TP Huế trao tặng 40 thùng thu gom rác tái chế công cộng theo mô hình Ngày Chủ nhật xanh cho 5 phường, xã ven biển ở địa phương này. Bộ tư lệnh Quân khu 4 trao tặng “Ngôi nhà 100 đồng” trị giá 80 triệu đồng đến Thượng úy Hồ Văn Tư, cán bộ Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4. Ngoài ra, 10 gia đình ngư dân được tặng cờ Tổ quốc, áo phao và quà; 10 học sinh học giỏi vượt khó trên địa bàn xã Vinh Thanh được nhận quà từ ban tổ chức.

VĂN THẮNG