Gần 10.000 người tham gia diễn tập chữa cháy ở tòa nhà Saigon Centre

Tình huống giả định, khoảng 9 giờ cùng ngày, tại khu vực trung tâm thương mại nhà hàng ăn uống tọa lạc vị trí tầng hầm B2 Tháp 2 của tòa nhà xảy ra sự cố rò rỉ khí gas và gặp nguồn nhiệt gây cháy, nổ hỗn hợp khí gas dẫn tới làm sụp đổ cấu kiện công trình phụ ở cửa hàng A. Nhiều khách và nhân viên ở tầng 5 khu thương mại – ăn uống di chuyển ồ ạt vào thang máy, khi đang vận chuyển thì thang máy gặp sự cố, dừng đột ngột, không hoạt động.

Bên trong cabin thang máy có nhiều người chen lấn, không gian bên trong hạn hẹp, thiếu oxy làm khó thở, tâm lý hoảng loạn và một số người đã ngất xỉu. Cùng lúc, hệ thống chiếu sáng tòa nhà chập chờn, do ngắt điện toàn bộ tòa nhà làm cho tài xế xe ô tô đang di chuyển từ đường Pasteur vào hầm và xe ô tô từ bên trong tầng hầm di chuyển ra ngoài hoảng loạn va chạm vào nhau tại nút giao nhau bên trong tầng hầm của tòa nhà.

Sự cố đã làm 2 xe ô tô biến dạng nghiêm trọng và bốc cháy dữ dội do rò rỉ nhiên liệu của xe và gặp nguồn nhiệt gây cháy. Thời điểm này, tòa nhà có hơn 6.000 người đang làm việc, cư trú và tham quan mua sắm bên trong, việc thoát nạn trên tầng cao, tầng hầm gặp nhiều khó khăn...

Lực lượng PCCC tại chỗ của toà nhà đã phát chuông báo động, hướng dẫn người dân thoát nạn theo lối thoát hiểm thang bộ, đồng thời di chuyển vật dụng, tài sản có giá trị ra khu vực an toàn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TPHCM điều động Đội công tác phòng cháy, Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CC-CNCH) và các Đội CC-CNCH Khu vực 1 đến hiện trường để chữa cháy và cứu người bị nạn mắc kẹt trên xe. Tòa nhà Saigon Centre là tòa nhà phức hợp gồm 2 tháp, 43 tầng nổi và 6 tầng hầm, với diện tích khoảng 151.323 m², khối tích 900.000 m³.

Diễn biến đám cháy phức tạp, xảy ra liên hoàn nhiều sự cố bất ngờ, tập trung đông người, qua công tác trinh sát và thông tin ban đầu từ lực lượng PCCC cơ sở, số người bị kẹt bên trong rất nhiều, một số người bị thương, ngất xỉu do chen lấn, giẫm đạp và kẹt trong cấu kiện sụp đổ công trình..., cần thêm lực lượng, phương tiện tham gia nên Phòng PC07 báo cáo Ban Giám đốc Công an TPHCM.

Ban Giám đốc Công an TPHCM báo cáo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu về thông tin vụ cháy, nổ, tai nạn và đề nghị xin chi viện lực lượng, phương tiện của các đơn vị quân đội, sở, ban, ngành… phối hợp CC-CNCH.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị sở, ban, ngành, lực lượng Bộ Tư lệnh TP… phối hợp với Công an TPHCM điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường chữa cháy cứu người.

Lực lượng chức năng dùng xe thang tiếp cận từ trên cao để chữa cháy và giải cứu nhiều người mắc kẹt ở các tầng cao. Bên cạnh đó, các tổ khác tiếp cận thang máy dùng kiềm thủy lực, máy cắt… để cứu người mắc kẹt đưa ra ngoài chuyển cấp cứu.

Do một số người mắc kẹt lại tầng hầm của tòa nhà chứa nhiều khí độc nên Công an TPHCM đã chi viện thêm cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ. Sau một lúc tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng chó nghiệp vụ đã tìm thấy người mắc kẹt đưa ra ngoài và dập tắt ngọn lửa hoàn toàn.

Lực lượng chức năng đã cứu hơn 300 người và hướng dẫn thoát nạn cho hơn 6.000 người đang ở trong tòa nhà ra ngoài an toàn.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng PC07 cho biết, đặc điểm tính chất chung của nhà cao tầng là được xây dựng với nhiều công năng khác nhau, nhà phức hợp: căn hộ, khách sạn, trung tâm thương mại, siêu thị, vui chơi, ăn uống, giải trí, văn phòng cho thuê, kết hợp nhiều công năng. Mỗi công năng sử dụng đều có các tính chất đặc điểm riêng dẫn đến tính chất hoạt động phức tạp, đồng thời số lượng người tập trung đông, có nhiều chất cháy như nội thất, hàng hóa, đường ống kỹ thuật...

Do đó, khi cháy sẽ để lại hậu quả vô cùng to lớn, công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn, phức tạp và gây ra hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự... Xuất phát từ tình hình trên, Công an TPHCM chủ động tham mưu cho UBND TPHCM tổ chức diễn tập tại tòa nhà Saigon Centre.