Cảnh sát PCCC đến nhà dân tuyên truyền cách sử dụng điện, bếp gas an toàn

Ngày 20-5, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) PC07, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan, đến các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao ở quận 4 để tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, an toàn sử dụng gas trong nhà.