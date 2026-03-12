Gần 28.000 doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn ưu đãi Vietcombank đầu năm 2026

Trong bối cảnh nền kinh tế đang cần thêm nguồn lực để phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh, Vietcombank tiếp tục duy trì và triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp hơn từ 0,5% đến 3,5% so với mặt bằng thông thường. Nhờ đó, chỉ trong hai tháng đầu năm 2026, gần 28.000 khách hàng doanh nghiệp và cá nhân đã tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ ngân hàng.

Dòng vốn ưu đãi đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân

Trong giai đoạn nền kinh tế chuyển sang mô hình tăng trưởng bền vững, nguồn vốn tín dụng với chi phí hợp lý đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như tiêu dùng của người dân. Việc các ngân hàng chủ động triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi được xem là một trong những giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong giai đoạn 2024 – 2025, Vietcombank đã triển khai 50 chương trình và chính sách cho vay ưu đãi, với mức lãi suất thấp hơn 0,5 – 2% so với mặt bằng bình quân thị trường. Thông qua các chương trình này, gần 149.000 khách hàng đã được tiếp cận nguồn vốn với quy mô dư nợ ưu đãi đạt khoảng 1,71 triệu tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn lực tài chính quan trọng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Bước sang năm 2026, Vietcombank tiếp tục duy trì định hướng hỗ trợ nền kinh tế thông qua chính sách lãi suất cạnh tranh. Ngay từ đầu năm, ngân hàng triển khai 15 chương trình cho vay ưu đãi đối với cả khoản vay ngắn hạn và trung dài hạn, với mức lãi suất thấp hơn 0,5 – 3,5% so với mặt bằng bình quân thị trường, đồng thời duy trì mặt bằng lãi suất cho vay ở mức thấp nhằm hỗ trợ khách hàng ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các chương trình ưu đãi được triển khai đồng bộ cho cả khối khách hàng doanh nghiệp và khách hàng bán lẻ, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho nhiều nhóm đối tượng trong nền kinh tế.

Đối với khách hàng bán buôn, tính đến hết tháng 2-2026, hơn 7.000 khách hàng doanh nghiệp đã được tiếp cận nguồn vốn với chi phí ưu đãi thấp hơn so với cho vay thông thường, với quy mô dư nợ đạt hơn 740.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, Vietcombank dành quy mô chương trình tín dụng ưu đãi lên tới 670.000 tỷ đồng cho phân khúc bán lẻ trong năm 2026. Tính đến hết tháng 2/2026, đã có hơn 20.500 khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức bán lẻ được tiếp cận vốn với lãi suất ưu đãi, với dư nợ đạt trên 47.000 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy Vietcombank đang duy trì quy mô hỗ trợ tín dụng ưu đãi lớn và liên tục, góp phần đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Đặc biệt, trước những thiệt hại do bão lũ năm 2025, Vietcombank đã triển khai chính sách giảm lãi suất cho vay lên tới 2% đối với các khách hàng bị ảnh hưởng trực tiếp. Chính sách này tiếp tục được duy trì đến 31-3-2026, giúp nhiều doanh nghiệp và hộ gia đình nhanh chóng ổn định sản xuất và khôi phục hoạt động kinh tế.

Song song với việc hỗ trợ khách hàng, Vietcombank cũng tích cực tài trợ các dự án trọng điểm quốc gia trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và xuất khẩu; đồng thời mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tài chính dành cho doanh nghiệp SME, hộ kinh doanh và khách hàng cá nhân, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ, ngân hàng luôn xác định rõ vai trò của một định chế tài chính trụ cột trong nền kinh tế: “Vietcombank luôn gương mẫu ‘đi trước’ trong việc triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước; ‘đi cùng’ doanh nghiệp và người dân trong mọi giai đoạn của chu kỳ kinh tế; và ‘đi xa hơn’ bằng việc chuẩn bị sẵn sàng các năng lực nền tảng cho tương lai. Đó là trách nhiệm, nhưng cũng là niềm tự hào và sứ mệnh lịch sử của Vietcombank.”

Đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính

Song song với các chính sách tín dụng, Vietcombank cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ tài chính nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Các tiện ích như ký số trực tiếp trên ứng dụng VCB Digibank cho phép khách hàng thực hiện nhiều giao dịch trực tuyến mà không cần đến quầy, qua đó rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao trải nghiệm dịch vụ.

Đáng chú ý, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên phối hợp với C06 – Bộ Công an triển khai ứng dụng định danh VNeID, cho phép ký số trực tiếp trên Digibank cho cả giao dịch giải ngân trực tuyến và giao dịch tại quầy; đồng thời kết nối tài khoản an sinh xã hội từ tháng 7-2025.

Ngân hàng cũng phát triển ứng dụng VCB Tablet – nền tảng do Vietcombank tự thiết kế và làm chủ công nghệ, được xây dựng trên hệ thống số hiện đại và đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế. Ứng dụng này đã được trao Giải Vàng tại ASEAN Digital Awards ở hạng mục Digital Innovation, trở thành đại diện duy nhất của ngành ngân hàng Việt Nam đạt giải thưởng này.

Cùng với đó, Vietcombank tích cực triển khai nhiều chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước như: cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên; chương trình nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33; tín dụng cho nông – lâm – thủy sản; gói tín dụng cho người trẻ mua nhà; và chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng dành cho các dự án hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược.

Nhờ những nỗ lực đó, Vietcombank tiếp tục duy trì vị thế ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam về chất lượng và hiệu quả hoạt động, đồng thời là ngân hàng niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo Tổng Giám đốc Vietcombank Lê Quang Vinh, năm 2026 mở ra giai đoạn phát triển mới của cả nền kinh tế và ngân hàng: “Vietcombank xác định trọng tâm của giai đoạn mới là đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu hoạt động, phát huy sức mạnh tổng thể của hệ sinh thái Vietcombank. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kỹ năng số toàn diện và khuyến khích đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số.”

Trong hành trình phía trước, Vietcombank đặt mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò ngân hàng đồng hành cùng nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

