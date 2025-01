Gần 70 người “đi bão” mừng Việt Nam vô địch ASEAN CUP 2024 ở trung tâm TPHCM bị xử phạt

CSGT Công an TPHCM bảo đảm an ninh trật tự đường phố sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Trưa 6-1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) PC08, Công an TPHCM cho biết, Đội CSGT Bến Thành đã xử lý gần 70 vụ, tạm giữ 44 phương tiện các loại sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, Công an TPHCM nhận định tình hình và cắt cử 100% lực lượng túc trực ở nhiều tuyến đường trọng điểm để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), điều tiết giao thông, xử lý các trường hợp vi phạm.

Người dân đổ ra đường "đi bão” mừng Việt Nam vô địch ASEAN CUP 2024. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Bên cạnh đó, Phòng PC08 cũng chỉ đạo các đội, trạm tăng cường tại những khu vực, địa bàn có tình hình phức tạp, điểm nóng về trật tự giao thông; phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ xử lý nghiêm các đối tượng quá khích, lợi dụng việc cổ động bóng đá để gây mất trật tự công cộng, tụ tập đua xe trái phép.

Tại nhiều tuyến đường, dòng phương tiện đổ về mỗi lúc một đông nên lực lượng CSGT phải phân luồng, điều tiết, hướng dẫn người dân tham gia lưu thông, tránh ùn ứ. Đặc biệt là các tuyến đường ở quận 1, quận Bình Thạnh, quận 5, TP Thủ Đức...

Công an TPHCM bảo đảm an ninh trật tự đường phố sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Công an TPHCM túc trực đảm bảo ANTT, an toàn tuyệt đối cho người dân vui chơi, ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở khắp các tuyến đường. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Đến rạng sáng 6-1, hàng ngàn người vẫn vui chơi, hò hét và “đi bão” ở các khu vực trung tâm và TP Thủ Đức. Nhiều người đi theo đoàn nẹt pô, bấm còi inh ỏi. Dòng phương tiện nối dài trên Đại lộ Phạm Văn Đồng.

Dù được lực lượng chức năng nhắc nhở nhưng nhiều người vẫn không chấp hành. Đội CSGT Bến Thành đã kiểm tra xử lý lập biên bản gần 70 trường hợp và tạm giữ 44 phương tiện các loại (43 xe mô tô các loại, 1 xe đạp điện).

Hàng ngàn người đổ về các tuyến đường trung tâm TPHCM

Những hành vi vi phạm gồm: vi phạm nồng độ cồn (4); đi xe không có gương chiếu hậu (17); không có giấy phép lái xe (6); không có giấy đăng ký xe (5); đi xe pô không có bộ phận giảm thanh (3); giao xe cho người không đủ điều kiện (21); đi xe vào đường cấm (6); chở người trên thùng xe (1); không đóng cửa cố định (1) và không đủ tuổi điều khiển xe (4).

Trưa cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, lãnh đạo Công an TPHCM cho biết, từ đầu mùa giải ASEAN CUP 2024, Ban Giám đốc Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng, phân công cụ thể các phòng nghiệp vụ, CSGT, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động cùng công an các địa phương đảm bảo ANTT, tùy theo tình hình.

“Với sự chỉ đạo quyết liệt và công tác chuẩn bị chu đáo, đêm "đi bão" của người dân TPHCM ăn mừng chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam đã diễn ra an toàn, không xảy ra các vụ việc đáng tiếc. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong công tác đảm bảo ANTT của lực lượng Công an TPHCM”, Lãnh đạo Công an TPHCM nhấn mạnh.

Trong trận chung kết tối qua, Công an TPHCM trực 100% quân số, đảm bảo an ninh trật tự ở khắp các tuyến đường ở trung tâm và các quận huyện, TP Thủ Đức. Việc này nhằm đảm bảo cho người dân tham gia cổ vũ bóng đá tích cực; đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố, hạn chế thấp nhất các vụ việc gây rối.

Đồng thời, công an đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân vui chơi, ăn mừng chiến thắng. Các chiến sĩ được yêu cầu vừa đảm bảo ANTT, vừa tạo điều kiện để người dân thể hiện niềm vui trong khuôn khổ pháp luật.

CHÍ THẠCH