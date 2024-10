Garmin tạo nên dấu ấn đáng nhớ cho cộng đồng yêu chạy bộ

Garmin với nhiều hoạt động thiết thực rèn luyện sức khỏe

Sự kiện đã thu hút hàng ngàn vận động viên từ mọi cấp độ tham gia, cùng nhau tạo nên thành tích cá nhân mới cho riêng mình. Kế thừa những tiêu chuẩn Quốc tế và đầu tư quy mô, giải chạy đã diễn ra trong khí hậu mát mẻ của mùa thu Hà Nội cùng cung đường chạy phẳng, ít khúc cua, được thiết kế theo tiêu chuẩn IAAF-AIMS.

Đây là sự kiện Garmin đồng hành cùng Longbien Marathon – một trong những tổ chức uy tín và lớn nhất Việt Nam, và được giới thiệu thông qua tên gọi "Longbien Garmin Run" trong vai trò là nhà tài trợ chính cự ly 5km, 10km. Thông qua đó, thương hiệu mong muốn mang đến sân chơi lý tưởng để kết nối cộng đồng yêu chạy bộ cũng như giúp họ chinh phục mục tiêu cá nhân, khởi động hành trình sống khỏe của mình.

Giải chạy này cũng đánh dấu hành trình mở rộng Giải Chạy Garmin Run Asia Series 2024 đến Việt Nam. Để khởi động Garmin Run Asia Series, tại mỗi quốc gia, Garmin sẽ khởi xướng nhiều hoạt động bổ ích khác nhau giúp runners tăng cường kỹ thuật và thể lực trước thềm giải chạy.

Tại Việt Nam, thương hiệu đã xuyên suốt tổ chức chuỗi hoạt động chạy bộ Discovery Run tại Hồ Tây, Hồ Gươm hay thử thách trực tuyến Lake Discovery Run, trao tặng nhiều phần quà hấp dẫn nhằm tạo động lực và xây dựng thói quen tập luyện thường xuyên cho các vận động viên.

Ngoài ra, Garmin cũng tổ chức thêm các buổi workshop offline và online, với chủ đề "From Zero to Hero", nhằm hướng dẫn runners tìm hiểu cách xác định dáng chạy chuẩn, chọn giày phù hợp, chế độ dinh dưỡng, lập kế hoạch tập luyện cá nhân, hay cách tối ưu hóa đồng hồ thông minh Garmin để có thể cải thiện thành tích và nâng cao sức khỏe toàn diện thông qua những chia sẻ chuyên sâu từ các chuyên gia đầu ngành.

Ông Scoppen Lin, Phó Tổng Giám Đốc Garmin châu Á, phát biểu: “Thông qua Longbien Garmin Run, chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng và tạo động lực cho người dân Việt Nam, dù là người mới bắt đầu hay vận động viên giàu kinh nghiệm - thì bạn vẫn có thể đạt được những điều mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến. Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành cùng bạn chinh phục những cột mốc thành tích mới, cùng nhau “beat yesterday” để trở thành phiên bản tốt hơn”.

KIM THANH