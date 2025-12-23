Ghi nhận thêm nhiều trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở phường Phú Mỹ

Theo thông tin từ Sở Y tế TPHCM, đến ngày 23-12, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 113 bệnh nhân có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại tiệm bánh mì N.H (phường Phú Mỹ), tăng hơn 30 ca so với trước đó.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở N.H

Cụ thể, đã có 6 cơ sở y tế báo cáo Sở Y tế thành phố về số ca bệnh liên quan đến việc ăn bánh mì tại cơ sở N.H, vào ngày 19-12.

Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa tiếp nhận 51 trường hợp (gồm 43 người lớn và 8 trẻ em); Phòng khám đa khoa Đại Tòng Lâm ghi nhận 21 trường hợp; Trung tâm Y tế Phú Mỹ tiếp nhận 12 trường hợp; Phòng khám đa khoa ASIA ghi nhận 9 trường hợp; Phòng khám đa khoa Vạn Thành Sài Gòn có 19 trường hợp và Phòng khám Tâm An - Tân Thành ghi nhận 1 trường hợp.

Các bệnh nhân đều có dấu hiệu điển hình của ngộ độc thực phẩm đường tiêu hóa

Riêng trong sáng 23-12, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa tiếp tục tiếp nhận thêm 5 ca phải nhập viện theo dõi. Các trường hợp đang điều trị tại bệnh viện không có trường hợp nào diễn biến nặng. Các bệnh nhân nhập viện chủ yếu có triệu chứng đau bụng quặn, tiêu chảy, sốt nhẹ và mệt mỏi. Đây là những dấu hiệu điển hình của ngộ độc thực phẩm đường tiêu hóa.

Theo báo cáo của cơ sở bánh mì N.H, trong ngày 19-12, cơ sở đã bán ra khoảng 800 ổ bánh mì tại hai điểm kinh doanh. Hiện 9 mẫu thực phẩm tại cơ sở bánh mì N.H đã được lấy và gửi đi xét nghiệm theo quy định. Chính quyền địa phương đã làm việc trực tiếp với chủ cơ sở, yêu cầu tạm ngừng kinh doanh cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Ngoài ra, UBND phường Phú Mỹ đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan đến nguồn cung nguyên liệu cho tiệm bánh mì N.H.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân đã sử dụng bánh mì tại cơ sở N.H từ ngày 19-12 đến nay, nếu xuất hiện các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, sốt hoặc mệt mỏi bất thường, cần đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám. Đồng thời, người dân cần chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

KHÁNH CHI