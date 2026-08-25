Gia Lai: Nhiều sáng kiến của học sinh ứng dụng AI vào y tế, phòng chống thiên tai

Ngày 25-8, tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ I năm 2026.

Diễn ra từ tháng 3 đến tháng 8-2026, cuộc thi thu hút 150 đề tài của học sinh tiểu học, THCS và THPT, tập trung vào 5 lĩnh vực: đồ dùng học tập; phần mềm tin học và chuyển đổi số; sản phẩm thân thiện với môi trường; dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ chơi trẻ em; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Ban tổ chức trao 51 giải, gồm 3 giải nhất, 8 giải nhì, 15 giải ba và 25 giải khuyến khích; đồng thời chọn 14 đề tài xuất sắc tham dự cuộc thi toàn quốc lần thứ 22 năm 2026.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao giải cho những sáng kiến trẻ tiêu biểu

Ba giải nhất thuộc về các đề tài: “Hệ sinh thái lập trình trực quan Block2Code kết hợp bộ phần cứng Arduino...” của học sinh Trường THCS Bồng Sơn; “RedictAI - Dự đoán các bệnh về mắt... bằng AI” của học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; và “Ứng dụng AI và IoT giúp phát hiện sớm sạt lở đất trong khu dân cư” của học sinh Trường THCS Nhơn Tân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cho biết, cuộc thi cần trở thành động lực thúc đẩy giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học, kỹ năng số và tinh thần đổi mới sáng tạo trong học sinh. Thời gian tới, Ban tổ chức tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức, tăng cường hướng dẫn từ cơ sở, hỗ trợ học sinh từ khâu hình thành ý tưởng, nghiên cứu đến hoàn thiện và ứng dụng sản phẩm.

Ông Lâm Hải Giang đề nghị ngành giáo dục, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và đội ngũ trí thức tăng cường hỗ trợ học sinh; khuyến khích các đề tài gắn với thế mạnh của tỉnh như nông nghiệp, bảo vệ rừng, phòng chống thiên tai, môi trường, du lịch, bảo tồn văn hóa và chăm sóc sức khỏe.

Dịp này, Ban tổ chức phối hợp Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng 2 triệu đồng/em cho học sinh có đề tài đạt giải nhất và tặng giấy khen cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc.

LOAN HÀ