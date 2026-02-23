Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

Ngày 23-2, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 1.038 chuyến bay với hơn 171.000 hành khách

SGGPO

Ngày 23-2, Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, cao điểm sau Tết Nguyên đán 2026, sản lượng khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục duy trì ở mức cao.

QUỐC HÙNG

Từ khóa

sân bay tân sơn nhất sân bay nội bài khách du lịch du khách kỷ lục vé

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn