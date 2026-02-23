Ngày 23-2, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 1.038 chuyến bay với hơn 171.000 hành khách

Ngày 23-2, Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, cao điểm sau Tết Nguyên đán 2026, sản lượng khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục duy trì ở mức cao.