Giá vàng 9999 tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Vàng 9999 tăng hơn 1 triệu đồng/lượng vào chiều 14-12

Ghi nhận giá vàng SJC vào khoảng 15 giờ tại TPHCM, Công ty PNJ niêm yết ở mức 73,45 triệu đồng/lượng mua vào và 74,45 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 300.000 đồng/lượng so với buổi sáng và tăng tổng cộng 750.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều hôm trước.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Tập đoàn Phú Quý cũng báo giá vàng SJC ở mức 73,5 triệu đồng/lượng mua vào và 74,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng chiều mua và 100.000 đồng chiều bán so với buổi sáng và tăng 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm trước.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh tăng so với buổi sáng. Trong đó, đột biến có Công ty Bảo Tín Minh Châu đã tăng giá vàng nhẫn 9999 chiều nay lên hơn 1 triệu đồng so với buổi sáng, lên 61,42 triệu đồng/lượng mua vào và 62,52 triệu đồng/lượng bán ra, tổng cộng tăng 1,05 triệu đồng/lượng so với cuối giờ chiều hôm trước. Trong khi đó, Công ty SJC báo giá vàng nhẫn 9999 ở mức 60,55 triệu đồng/lượng mua vào và 61,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 50.000 đồng so với buổi sáng và tăng 650.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm trước.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng vẫn neo ở mức 2.035,2 USD/ounce, mức giá này sau khi quy đổi theo tỷ giá USD/VND tại Vietcombank chiều nay tương đương 59,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 14,65 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng 9999 ở mức 2,7 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN