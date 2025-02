Giá vàng miếng SJC tăng cao kỷ lục, vượt 93 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới vượt 2.900 USD/ounce do nỗi lo thương chiến, kéo giá vàng trong trong nước sáng 11-2 tăng vọt. Vàng SJC chính thức lập đỉnh mọi thời đại, lên hơn 93 triệu đồng/lượng. Do thị trường vàng biến động mạnh nên chênh lệch giữa giá mua và bán được các doanh nghiệp kinh doanh kéo giãn lên gần 4 triệu đồng/lượng, đẩy hẳn rủi ro về phía người mua.

Giá vàng trong nước sáng nay liên tục được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh từ đầu giờ sáng. Đến khoảng 10 giờ, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC đã tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, ở mức 90,1 triệu đồng/lượng mua vào và 93,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ, SJC, Tập đoàn Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 89,3 triệu đồng/lượng mua vào và 92,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng miếng SJC chính thức phá đỉnh cao nhất được lập vào tháng 5-2024 ở mức 92,4 triệu đồng/lượng, tăng lên kỷ lục ở mức 93,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn 9999 cũng tiếp tục vươn lên đỉnh cao mới. Trong đó, giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường đã tiến sát giá vàng miếng SJC. Cụ thể, Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 250.000 đồng/lượng chiều mua nhưng tăng 1,8 triệu đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 89,1 triệu đồng/lượng mua vào và 93,05 triệu đồng/lượng bán ra, chỉ còn cách vàng miếng SJC 50.000 đồng/lượng.

Công ty SJC tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 89 triệu đồng/lượng mua vào và 91,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ tăng 1,2 đồng/lượng chiều mua và tăng 600.000 đồng/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 89,5 triệu đồng/lượng mua vào và 91,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 600.000 đồng/lượng chiều mua và 500.000 đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 89 triệu đồng/lượng mua vào và 91,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 10-2 lên 2.907,3 USD/ounce, tăng 47,2 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 11-2 (giờ Việt Nam) tiếp tục tăng lên 2.915,1 USD/ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 89,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC và vàng nhẫn 9999 từ 2,4- 3,4 triệu đồng/lượng.

Bất chấp đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt tăng nhưng giá vàng thế giới vẫn tăng, liên tục thiết lập đỉnh mới.

Các chuyên gia của UOB nhận định, các báo cáo trong ngành cũng chỉ ra rằng lượng vàng vật chất được vận chuyển từ London, châu Âu và nhiều khu vực khác ở châu Á đến New York đang gia tăng. Tổng hợp những yếu tố này, có thể thấy nhu cầu vàng vật chất tại Mỹ đang tăng lên đáng kể trong bối cảnh xung đột thương mại giữa Mỹ và các đối tác lớn ngày càng leo thang.

“Diễn biến này củng cố quan điểm của chúng tôi rằng nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng đang gia tăng, không chỉ từ các ngân hàng trung ương để tăng dự trữ mà còn từ các nhà đầu tư cá nhân trên toàn cầu. Quan trọng hơn, nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng cũng đang giúp kim loại quý này tránh được áp lực tiêu cực từ đà tăng mạnh của đồng USD. Nhờ đà tăng mạnh từ năm ngoái, giá vàng tiếp tục đi lên trong năm nay, từ mức 2.650 USD/ounce vào đầu tháng 1 lên mức cao kỷ lục mới, vượt 2.900 USD/ounce. Những tín hiệu mới nhất về nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng đối với vàng càng củng cố triển vọng tích cực của chúng tôi. Chúng tôi duy trì dự báo giá vàng sẽ đạt 3.000 USD/ounce vào cuối năm 2025", chuyên gia UOB dự báo.

NHUNG NGUYỄN