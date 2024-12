Giá vàng miếng SJC tăng, vàng nhẫn 9999 giảm

Vào khoảng 9 giờ 15 phút, các doanh nghiệp tại TPHCM vẫn giữ giá niêm yết vàng nhẫn 9999 vào hôm trước: Công ty SJC giữ nguyên giá giao dịch chiều qua, ở mức 82,9 triệu đồng/lượng mua vào và 84,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ cũng giao dịch ở mức 83,1 triệu đồng/lượng mua vào và 84,3 triệu đồng/lượng bán ra, giá không đổi so với hôm qua.

Trong khi đó, 2 doanh nghiệp tại Hà Nội lại điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn 9999. Cụ thể, Tập đoàn Phú Quý giảm 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 83,1 triệu đồng/lượng mua vào và 84,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 83,18 triệu đồng/lượng mua vào và 84,28 triệu đồng/lượng bán ra.

Còn giá vàng miếng SJC sáng nay được Công ty SJC, PNJ, Tập đoàn Doji cùng tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 83 triệu đồng/lượng mua vào và 85,5 triệu đồng/lượng bán ra, giá không đổi so với hôm qua.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank) cũng tăng 200.000 đồng, lên 85,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 3-12 tăng nhẹ lên 2.642,2 USD/ounce, tăng 4,2 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 4-12 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.645,7USD/ounce, tăng gần 3 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau quy đổi tương đương 81,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 4,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở khoảng 3,2 triệu đồng/lượng.

Mặc dù giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh 3% trong tháng 11-2024 vì đồng USD mạnh lên sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump dọa sẽ áp thuế quan 100% với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ thành viên nhóm BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Iran, Ai Cập, Ethiopia và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất -UAE) trừ khi các nước này không cam kết tạo ra một đồng tiền mới có thể thay thế đồng USD. Động thái này củng cố thêm mối lo ngại rằng lãi suất tại Mỹ sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn nên gây áp lực lên giá vàng.

Tuy vậy, theo ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia về kim loại quý của Zaner Metals, giá vàng vẫn được nâng đỡ phần nào nhờ căng thẳng địa chính trị dai dẳng nên đà giảm của giá vàng sẽ tương đối hạn chế. Ông Grant cũng nhận định thị trường vàng sẽ chứng kiến những biến động mạnh từ nay tới cuối năm.

Trong tuần này, thị trường vàng đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ bao gồm số lượng việc làm tuyển dụng tháng 11, báo cáo của công ty tuyển dụng ADP và bảng lương phi nông nghiệp. Ngoài ra, giới đầu tư cũng đang chờ phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong tuần này để có thể rõ hơn được chính sách tiền tệ của Mỹ để có thể phân tích được hướng đi của giá vàng.

