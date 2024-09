Giá vàng nhẫn 9999 giảm 200.000 đồng/lượng

Vào khoảng 10 giờ 30, giá vàng nhẫn 9999 lại được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm. Công ty PNJ và SJC cùng niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 77,2 triệu đồng/lượng mua vào và 78,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua.

Còn giá vàng SJC vẫn đứng yên. Công ty SJC, PNJ, Tập đoàn Doji vẫn giao dịch vàng SJC ở mức 78,5 triệu đồng/lượng mua vào và 80,5 triệu đồng/lượng bán ra, giá không đổi so với hôm qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên cuối tuần tại New York giảm còn 2.497,2 USD/ounce, giảm 19 USD so với phiên trước. Mức giá này sau quy đổi tương đương 75 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 5,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 3,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh, rời khỏi mốc 2.500 USD/ounce sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 8. Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nước này chỉ có thêm 142.000 công việc mới trong tháng 8, ít hơn nhiều so với con số dự báo 161.000 công việc mới mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones trước đó. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,1 điểm % so với tháng trước, còn 4,2%, phù hợp với dự báo. Ngoài ra, tốc độ tăng của tiền lương cũng mạnh hơn so với trước. Tiền lương bình quân theo giờ tăng 0,4% trong tháng 8, sau khi tăng 0,2% trong tháng 7. So với cùng kỳ năm ngoái, tiền lương tháng 8 tăng 3,8%, so với mức tăng 3,6% của tháng 7.

Theo giới chuyên gia, do báo cáo việc làm khá lẫn lộn: tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống và tiền lương theo giờ tăng nhanh hơn khiến thị trường khó xác định Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm lãi suất bao nhiêu trong cuộc họp tháng 9. Tuy nhiên, dù số liệu thống kê này xấu hơn kỳ vọng, thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng FED chọn mức giảm lãi suất nhỏ hơn trong cuộc họp sắp tới, dẫn đến áp lực mất giá đối với vàng.

NHUNG NGUYỄN